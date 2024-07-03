عثمان عائد بقوة! المؤسس عثمان الموسم السادس يبدأ عرضه قريباً!

عشاق متابعة المسلسلات التركية التاريخية على موعد مع الجزء السادس من المسلسل التاريخي المؤسس عثمان حيث لاقت الأجزاء الخمسة السابقة نجاحًا مبهرًا في كافة دول الوطن العربي، وعلى مدار الخمس مواسم السابقة أصبح هذا المسلسل من أوائل المسلسلات متابعة حيث حقق نسب مرتفعة للمشاهدة وذلك لأنه يتمتع بالمغامرات والحروب وأيضًا الفتوحات التي خاضها القائد والمؤسس عثمان.

الحلقه الأولى من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

يحكي مسلسل القائد المؤسس عثمان أحداث حياة القائد الذي يتحلى بالشجاعة حيث تمكن من توسيع الدولة العثمانية من خلال الفتوحات المتعددة التي تمكن منها بسبب ذكائه ودهائه الكبير، حيث تمكن من التعامل مع المعارك وإدارتها بصورة جيدة لهذا فإن متابعي المسلسل يترقبون بشغف التعرف على أحداث الجزء السادس ومتى يتم عرض الحلقة الأولى منها، وما هي القنوات التي سيتم نقل المسلسل عليه كل ذلك وأكثر يحتاج إلى معرفته جمهور هذا المسلسل العظيم.

لذلك يمكن متابعة أحداث المسلسل على القنوات الفضائية المتعددة والتي يأتي على رأسها قناة اي تي في التركية التي أعلنت رسميًا عن بدء الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان، وذلك بعد عرضها للمواسم الخمسة السابقة حيث كان يتم عرض المسلسل أسبوعيًا في يوم الأربعاء الساعة 8:00 مساء، كما كان يتم إذاعة المسلسل على قناة الفجر الجزائرية إعادة للحلقة السابقة يوم الخميس والجمعة في تمام الساعة 8:00 مساء.

لهذا فإن الجمهور يترقب بشغف أحداث الحلقة الأولى من الموسم السادس والذي من المنتظر أن يتميز بأحداث مثيرة وممتعة ومغامرات تاريخية، وذلك في إطار متسلسل من الحلقات المتميزة استكمالا لسلسلة الأجزاء السابقة التي نالت على إعجاب واستحسان الجمهور.

تردد قناة اي تي في التركية

لمتابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان وغيره من المسلسلات التاريخية الشهيرة التي يفضل متابعتها جمهور وعشاق الدراما التركية، حيث أنه من الممكن متابعته على قناة اي تي في التركية حيث يتم بث إشارة القناة عبر القمر الصناعي نايل سات والذي يمكن ضبطه من خلال إضافة بيانات التردد التالي: