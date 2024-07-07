“لولو تغني وتسلي الجميع” لا تفوت فرصة مشاهدة لولو الشطورة على قناة وناسة بيبي كيدز 2024!

قناة وناسة من أهم القنوات التي تستهدف الصغار من عمر شهور وحتى سنوات وتتميز بأنها توفر للأطفال محتوى تعليمي وترفيهي في وقت واحد، مما يعمل على تنمية مهارات الطفل وتعزيز القيم لديه وعليه فإن القناة توفر الكثير من البرامج التي تجذب من خلالها الأطفال وتشجعهم على الاستمرار في فعل كل ما هو مفيد وهادف في الحياة، تمكنت القناة من أن تتميز من خلال توفير محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم في وقت واحد بالإضافة إلى الأفلام الكرتونية وأيضًا الأغاني التي تساهم في اندماج الطفل داخل المجتمع بصورة طبيعية.

تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد 2024

تمكنت القناة من أن تحصد الكثير من المتابعين من خلال المحتوى المفيد الذي توفره للأطفال مما دفع الآباء إلى تنزيل القناة، كما تتميز أنها مجانية تمامًا دون الحصول على اشتراك ومنذ إطلاقها عام 2007 تمكنت من تحقيق مستوى كبير من النجاح وحصد المزيد من المشاهدين على مدار سنوات العمل، مما جعلها تتميز بقاعدة كبيرة بفضل محتواها الذي يمزج بين المرح والتعليم من خلال الاغاني التي توفرها للأطفال.

تردد قناة وناسة نايل سات

يتمكن الآباء من تنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال إضافة بيانات تردد القناة بسهولة والاستمتاع بما توفره القناة على شاشتها، حيث يمكن إضافة البيانات التالية:

تردد القناة: 11595.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة وناسة عرب سات

مستخدمي القمر الصناعي عرب سات بإمكانهم أيضًا تنزيل القناه بسهولة نظرًا لتوفير تردد مخصص لدول الخليج التي لا تستخدم سوى هذا القمر، وفي النقاط التالية نوضح إحداثيات التردد كالتالي:

تردد القناة: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

تثبيت تردد قناة وناسة على الرسيفر

يتم تثبيت التردد بكل سهولة من خلال إحضار الريموت كنترول ثم الضغط على القائمة ومن خلاله يتم النقر على إعدادات التثبيت اليدوي، ثم إضافة إحداثيات القناة، بعد ذلك يتم الانتظار بضع لحظات حتى تحميل القناة، ومن ثم يتم النقر على خيار حفظ وذلك لمشاهدة كل ما تعرضه القناة على شاشتها.