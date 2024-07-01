«حملها الآن واستمتع بالمميزات الجديدة» إليك أفضل طريقة تحميل لعبة GTA 5 للأندرويد والآيفون وأجهزة الكمبيوتر

كشفت الشركة المطورة طريقة تحميل لعبة GTA 5 للأندرويد والآيفون بعد قيامها بإصدار النسخة الأخيرة من اللعبة، والذي يمكن الحصول عليه عن طريق المتاجر الإلكترونية الخاصة بالهواتف الذكية أو عبر الموقع الرسمي الخاص بشركة روكستار جيمز، حيث يمتاز الإصدار الجديد بسهولة تثبيته على أجهزة الكمبيوتر بمختلف أنظمة التشغيل بها، ولقد تعد لعبة جاتا من أشهر ألعاب الفيديو القتالية على مستوى العالم كله، والتي حققت نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها.

طريقة تحميل لعبة GTA 5 للأندرويد

أصدرت شركة ROCKSTAR بيان رسمي عبر حسابها الإلكتروني يتضمن طريقة تحميل لعبة GTA 5 للأندرويد والآيفون، كما بينت أن الإصدار الجديد ليس مجاني عند الرغبة بتجربته، إلا أنه يتمتع بالعديد من الامتيازات الإضافية الغير مسبوقة والتي ليس لها مثيل آخر، ولقد تتمثل خطوات تنزيل لعبة جاتا 5 في النقاط الآتية:

الانتقال إلى المتجر الإلكتروني google play لأنظمة الأندرويد، أو Apple store لأجهزة الآيفون.

تدوين اسم اللعبة في خانة البحث الخاصة بالمتجر.

الضغط على تبويب بحث، والانتظار قليلاً.

النقر على أيقونة تحميل اللعبة، ومن ثم الضغط على خانة تحديث.

الانتظار حتى انتهاء التنزيل، ومن ثم الضغط على كلمة تثبيت.

التوجه إلى فتح اللعبة والإطلاع على النسخة الأخيرة.

مميزات لعبة gta 5

تعد لعبة جاتا القتالية من أكثر الألعاب الإلكترونية التي تمكنت من تحقيق أعلى نسبة نجاح على مستوى العالم، والتي استطاعت من استحواذ عقول الكبار قبل الصغار، ويرجع ذلك لما تحتويه اللعبة من مميزات وإضافات فريدة ليس لها مثيل أخر، وعند اصدار النسخة الجديدة منها ارتفعت معدلات البحث عن طرق تحميلها، ومن أهم مميزاتها الآتي: