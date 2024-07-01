الحلقة الاولي مترجمة.. شاهد الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي على هذه القنوات المجانية

هذا الوقت، سوف تبث الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي مترجمة على جميع القنوات الناقلة، وقد زادت شعبية البحث على جوجل بشكل كبير لمتابعة الحلقة الجديدة المنتظرة، سوف تتضمن الحلقة العديد من الأحداث المشوقة، وسوف نوفر لكم تغطية شاملة على موقعنا الإخباري البديل.

نبذة عن المسلسل

صلاح الدين الأيوبي هو مسلسل تلفزيوني تاريخي درامي يروي قصة حياة السلطان صلاح الدين الأيوبي، الذي كان من أبرز الزعماء العسكريين في فترة الحروب الصليبية، المسلسل من إنتاج سنة 2018 ويتميز بالعديد من العناصر التاريخية والدرامية التي تعكس حياة وأعمال صلاح الدين الأيوبي في القرن الثاني عشر.

الترددات التي يبث عليها المسلسل

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل التصحيح: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12034

الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل الجودة اتش دي.

القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الاستقطاب عمودي.

مسلسل صلاح الدين الايوبي

على مدى الأسابيع الفائتة، شارف الجزء الأول من مسلسل صلاح الدين الأيوبي على نهايته، تارك أثر كبير في قلوب المشاهدين، ومع اقتراب بدء عرض الموسم الثاني من هذه الملحمة التلفزيونية التاريخية، تتزايد الترقبات والتوقعات بين الجماهير ومحبي الدراما التاريخية، يتوقع أن تنطلق سلسلة العروض الجديدة خلال الأشهر القليلة القادمة وقد انطلقت بالفعل عمليات تصوير أحداث الجزء الثاني بقيادة طاقم العمل المبدع وأبطال المسلسل المحبوبين في الأوساط الفنية والجماهيرية.