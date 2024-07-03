الان تابع موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 مترجمة الموسم السادس عبر قناة الفجر الجزائرية والقنوات الناقلة

ينتظر الجمهور موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 إذ يعد هذا المسلسل من أهم وأشهر الأعمال الدرامية التاريخية في الوقت الحالي، حيث حقق نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة على مدار خمس سنوات، ووصلت شهرته إلى جميع أنحاء العالمين العربي والغربي، واستطاع بناء قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل الأحداث القوية التي شهدها الموسم الخامس، وقد تضمنت هذه الأحداث وفاة يعقوب وزواج أورهان بهولوفيرا، بالإضافة إلى الصراعات المستمرة مع البيزنطيين ومحاولاتهم الفاشلة لهدم الدولة العثمانية بفضل شجاعة عثمان.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165

ينتظر الجمهور بفارغ الصبر موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس لمتابعة الأحداث المشوقة التي لم تعرض بعد في الموسم الخامس، ويتوقع المشاهدون أن يستمر المسلسل في تقديم قصص مشوقة ومعارك حاسمة تسلط الضوء على نضال عثمان لبناء الدولة العثمانية.

ويجدر بنا الإشارة إلى أن الموسم الخامس من مسلسل “المؤسس عثمان” عند الحلقة 164 منذ أسبوعين ولهذا ينتظر المتابعون بشغف مزيداً من الأحداث المثيرة إلى جانب تأكيد وجود موسم سادس سيتم تصويره بعد فترة استراحة لفريق العمل.

ومن المتوقع أن يتم عرض الموسم السادس من المسلسل بين نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر 2024، وهو الموعد المعتاد لطرح المواسم الجديدة من العمل الدرامي.

ويظل المسلسل محط اهتمام الجمهور بفضل قصته القوية والشخصيات البارزة، مما يجعل كل حلقة موعداً مهماً في عالم الدراما التاريخية التركية.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165

وبعد أن استعرضنا موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165، لا بد أن ننوه إلى أن مسلسل “قيامة عثمان” حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية للغاية، بالإضافة إلى إيرادات مالية تجاوزت الملايين.

ويكون هذا العمل الدرامي من بطولة النجم بوراك أوزجفيت، ويتناول قصة تأسيس الدولة العثمانية وصراعاتها في القرن الثالث عشر، وسيبدأ الموسم السادس من المسلسل حين تتمكن الدولة العثمانية من محاصرة بورصة من كافة الاتجاهات وضمها إلى الدولة، ويتم عرض المسلسل على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، وعلى قناة الفجر كل يوم خميس في تمام الساعة 11 مساءً.