اخر اخبار موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 الجزء الثاني عبر ترددات القناة الناقلة لها

تزايدات التساؤلات حول موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 خلال الساعات الراهنة وشهد أيضا اهتمامًا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعرف على تفاصيل الحلقة الجديدة من هذا المسلسل خاصة الموسم المقبل، ويعد مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” من أبرز الأعمال الدرامية التركية التي حققت نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، بفضل قصته المشوقة والإنتاج الضخم، وتدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي حيث يعرض قصة حياة القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي الذي قاد جيوشه لتحرير القدس من الصليبيين، ويركز المسلسل على معاركه البطولية وأحداثه الحافلة بالمغامرات والمواقف المثيرة.

موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29

يترقب عدد كبير من محبي الدراما التركية في تركيا والشرق الأوسط موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 إذ يعتبر هذا المسلسل من أهم وأشهر الأعمال الدرامية التركية في الفترة الأخيرة، حيث تدور أحداثه حول تحرير المسجد الأقصى من الصليبيين.

ونال شعبية كبيرة ولهذا ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل للتحقق من موعد عرض الحلقة الجديدة حيث من المتوقع أن يتم عرض الحلقة 29 بشكل حصري عبر شاشات قناة تي أر تي وان التركية بعد الانتهاء من تصوير الحلقة الأولى من الموسم الثاني في منتصف شهر أغسطس القادم.

ويتوقع أن تعرض الحلقة الجديدة في شهر سبتمبر المقبل أو منتصف شهر أكتوبر، حيث ستعلن القناة الناقلة مواعيد العرض المحددة خلال الأيام القليلة المقبلة.

القنوات الناقلة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29

وبعد أن أوضحنا موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29، يجدر بنا الإشارة إلى المسلسل التركي الشهير “صلاح الدين الأيوبي” كان يتم عرضه خلال المواسم السابقة مساء كل يوم اثنين، حيث ينتظره العديد من محبي الدراما التركية في تركيا والشرق الأوسط، ويتم بث المسلسل على قناة TRT التركية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويكون ترددها على النحو التالي:

1- القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11034

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: ⅚

معامل الترميز: 27500

2- القمر الصناعي نايل سات