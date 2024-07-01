الحلم أقرب من أي وقت مضى! سجل رقمك اونلاين وشارك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الأغا!

مسابقة الحلم إحدى الفعاليات التي يطمح بالحصول عليها غالبية الأفراد في مختلف الوطن العربي، خاصة لأنها تمنح الفائز الفرصة في الحصول على الجائزة الكبرى والتي تصل إلى مليون دولار لذلك يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال تسجيل رقمك لدى الإدارة وإرسال رسالة على الرقم الذي تم تحديده لدولتك.

الاشتراك في مسابقة الحلم

تعتبر مسابقة الحلم من أهم المسابقات التلفزيونية التي يتم بثها على قناة ام بى سى وصدى البلد الفضائية، يحصل الفائز على جوائز كبيرة تصل إلى مليون دولار ويمكن المشاركة فيها من أي دولة عربية من خلال اتباع الآتي:

ارسل الى الرقم المرادف لدولتك كلمة حلم بالعربية أو دريم بالإنجليزية في رسالة قصيرة.

يتم إرسال بعض الأسئلة التي يتعين على المشترك الإجابة عنها للانتقال إلى مرحلة الاشتراك.

بعد ذلك يدخل المشترك السحب للحصول على فرصة الفوز بجائزة المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

توفر إدارة المسابقة أرقام تخص جميع الدول العربية التي يمكن الاشتراك من خلالها بسهولة، وتأتي هذه الأرقام على النحو التالي:

الاشتراك من جمهورية مصر العربية يتم من خلال رقم 98880 من شبكة اورنج او رقم 95458، 95450 من شبكة فودافون.

الاشتراك من دولة الإمارات على الرقم 60767.

كما يتم الاشتراك من الكويت عن طريق ارسال رسالة قصيرة تتضمن كلمة حلم بالعربية أو دريم بالإنجليزية على رقم 4141.

من البحرين يتم الاشتراك من خلال شبكة زين الرقم 94000.

الاشتراك من عمان يتم من خلال الرقم 90434.

من السعودية يتم الاشتراك على رقم 650444 من شبكة موبايلي، وعن طريق زين برقم 755505، او من خلال رقم 858888 من شبكة اتصالات.

مواطني العراق يمكنهم الاشتراك من خلال إرسال رسالة للرقم 2266.

اليمن يتم الاشتراك عبر الرقم 2600.

شروط الاشتراك في المسابقة 2024

حتى يتم الاشتراك بنجاح في المسابقة ينبغي مراعاة الشروط التالية: