موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري 2024 والقنوات الناقلة

يترقب محبي ومتابعي كرة القدم موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري، التي ينتظرها عدد كبير من محبي الساحرة المستديرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتنطلق صافرة الحكم لمباراة الأهلي وطلائع الجيش مساء يوم الإثنبن الموافق 1 يوليو 2024، في تمام الساعة السابعة بتوقيت الساعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني في جدول الترتيب المصري برصيد 48 نقطة، جمعها الفريق من خلال 20 مباراة حقق الفريق الفوز خلال 15 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين، كانت المباراة الأخيرة للأهلي عندما التقى بفاركو يوم 29 يونيو وأحرز هدفين مقابل هدف أحرزهم حسين الشحات في الدقيقة 39 و الدقيقة57 من عمر المباراة.

ترتيب طلائع الجيش في الدوري المصري

فيما يأتي طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 34 حصدها الفريق من خلال 26 مباراة، حقق الفريق الفوز وتعادل في 10 مباريات، وخسر 8 مباريات وكانت المباراة الأخيرة للفريق عندما تعثر أمام زد بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في 27 يونيو الماضي.

تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكنكم متابعة أحداث مباراة على قناة أون تايم سبورت التي تعد القناة الحصرية، لنقل مباريات بطولة الدوري المصري ويمكنكم استقبال القناة من خلال التردد التالي: