سامسونج تعود بقوة.. بعد تصدر سوق الهواتف الذكية امتلك الهاتف الرائد Samsung S24 Ultra منافس الايفون

في ظل التنافس الشديد في سوق الهواتف الذكية تواصل شركة سامسونج الابتكار وتقديم أحدث التقنيات في أجهزتها الهاتف الرائد الجديد Samsung Galaxy S 24 Ultra حيث يعد أحد أبرز إصدارات الشركة لعام 2024 حيث يأتي بمواصفات متقدمة وتقنيات مبتكرة تجعله منافسا قويا لهواتف آيفون من شركة أبل من خلال تصميمه الأنيق أدائه القوي وكاميراته المتطورة كما يثبت Galaxy S 24 Ultra أنه يستحق مكانة مميزة بين الهواتف الذكية الفاخرة تابعونا لمعرفة التفاصيل.

مواصفات هاتف Samsung S24 Ultra

الشاشة بحجم 6.8 بوصة

نوع الشاشة Dynamic AMOLED 2X.

تصل دقة الشاشة الى 3200 x 1440 بكسل.

معدل تحديث 120 هرتز.

المعالج Snapdragon 8 Gen 3 أو Exynos 2400 (حسب المنطقة).

أداء استثنائي للألعاب والمهام المتعددة.

الذاكرة والتخزين خيارات RAM: 12GB و16GB.

سعة تخزين داخلية 256GB، 512GB، و1TB.

دعم بطاقات microSD للتوسعة التخزين.

يحتوى الهاتف على كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بها 200MP.

كاميرا أمامية 40MP لصور السيلفي عالية الجودة.

تصل سعة البطارية 5000mAh.

دعم الشحن السريع بقدرة 45W.

شحن لاسلكي وشحن عكسي.

الهاتف يعمل بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة One UI 5.0.

عيوب هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

على الرغم من أن هاتف Samsung Galaxy S 24 Ultra يأتي بمواصفات تقنية مميزة إلا أنه قد يعاني من بعض العيوب والنقاط التي قد تعتبر سلبية بالنسبة لبعض المستخدمين إليك بعض العيوب المحتملة لهذا الهاتف: