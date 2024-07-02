“Pdf” نتائج التاسع اليمن صنعاء 2024 وكل المحافظات بالاسم فقط عبر الإدارة العامة للاختبارات yemenexam

منذ ساعات قليلة تم الإعلان عن نتائج التاسع اليمن صنعاء 2024، ويستطيع الطالب الاستعلام عن النتائج من خلال الاتصال عبر الرقم التالي وهو (161)، كما يمكن الاستعلام عن النتائج لجميع المحافظات من خلال هذا الرقم، ومن الجدير بالذكر أن تكلفة المكالمة 50 ريال يمني، وفي الوقت الحالي ينتظر الطلاب رفع النتائج الخاصة بهم على موقع الوزارة الإلكتروني أو موقع الإدارة العامة للاختبارات.

نتائج التاسع اليمن صنعاء 2024

تم الإعلان عن نتائج التاسع اليمن صنعاء 2024 رسمياً ومنذ إتاحة رقم التواصل الخاص بتوفير النتائج ازدادت الاتصالات على هذا الرقم مما أحدث ضغط كبير، ومن الجدير بالذكر أن السيد وزير التربية والتعليم قد أعتمد النتائج الخاصة بالطلاب بنسبة نجاح مرتفعة وصلت 88.10%، كما أعتمد سيادته قائمة بها أسماء الطلبة الأوائل على مستوى عموم محافظات اليمن، وتم نشر تلك القوائم على شكل كشوفات pdf عبر قناة وزارة التربية والتعليم على تليجرام، وإليكم مجموعة منها:

لينك نتائج الصف التاسع اليمن 2024

من المنتظر إعلان نتائج التاسع اليمن صنعاء 2024 من خلال المواقع الإلكترونية ليتمكن الجميع من استخراجها بكل سهولة، ومن المتوقع إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة، وإليكم خطوات الاستعلام الصحيحة:-