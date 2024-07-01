الحق سجل واحجز شقتك..خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وأهم شروط التسجيل

يبحث الكثير عن خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024، سكنات عدل 3 هي مشروعات سكنية تنفذها الحكومات في الجزائر، تهدف إلى توفير سكن بأسعار معقولة للمواطنين، تتضمن هذه المشروعات عادةً شقق سكنية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق العقارية الخاصة، مما يساعد في تحسين ظروف السكن للطبقات الاجتماعية المتوسطة والمنخفضة.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024

إليكم خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024:

قم بزيارة الموقع الرسمي لسكنات عدل 3.

ثم اضغط على خيار “تفعيل حساب جديد”.

بعد ذلك سجل الدخول إلى حسابك.

ثم اضغط على “برنامج سكنات عدل 3”.

بعد ذلك املأ البيانات الشخصية والدخل.

ثم اختر اسم الولاية التي ترغب في التقديم فيها.

بعد ذلك قم بتحميل صورتك الشخصية.

ثم وافق على ضوابط وشروط التسجيل.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “تأكيد”.

شروط التسجيل في عدل 3

إليكم شروط التسجيل في عدل 3: