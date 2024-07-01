استعلم من هنا.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي فقط.. شوف نتيجة الطلب الان

بالنظر إلى أهمية إجراء الكشف الطبي للمعاقين باستخدام الرقم القومي في مصر، فإنه يسهل على المعاقين إجراء العديد من الإجراءات والحصول على الخدمات اللازمة، يجب على الأفراد الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمات إجراء الكشف الطبي باستخدام رقمهم القومي، تتوفر نتائج الكشف الطبي للمعاقين لعام 2024 للمواطنين في مختلف المحافظات في مصر، تعتبر هذه الخطوة أساسية للحصول على المزايا المختلفة والخدمات في الدولة، ولذا يجب أن يكون هذا الأمر في اعتبار الجميع، لذلك في مقال اليوم سوف نوفر لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، وما هي الاوراق المطلوبة للتسجيل في الكشف الطبي.

ما هي الاوراق المطلوبة للتسجيل في الكشف الطبي

يجب أن تقدم صورة من رخصة القيادة الخاصة بك. كما يجب توفير صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بك. وعلاوة على ذلك، يتعين تقديم صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بك.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين