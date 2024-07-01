حملها الان واستمتع مع اصحابك.. خطوات تحميل لعبة ببجي موبايل 2024

لعبة ببجي موبايل (PUBG Mobile) حققت شهرة واسعة منذ إطلاقها وأصبحت من الألعاب الرائدة في فئة الباتل رويال بفضل رسوماتها الواقعية وأسلوب اللعب التفاعلي اجتذبت ملايين اللاعبين حول العالم تحميل اللعبة على هواتف الأندرويد هو عملية بسيطة يمكن إتمامها عبر متجر Google Play اذا كنت تبحث عن كيفية تحميل اللعبة والاستمتاع بتجربة المعارك المثيرة فإن هذا الدليل يوضح الخطوات اللازمة لتنزيل وتثبيت ببجي موبايل بسهولة وسرعة على جهازك الأندرويد.

كيفية تحميل لعبة ببجى

لعبة ببجي موبايل (PUBG Mobile) هي واحدة من الألعاب الشهيرة التي يمكن تنزيلها بسهولة على هواتف الأندرويد هنا خطوات تحميل اللعبة بشكل مفصل:

خطوات تحميل لعبة ببجي لهواتف الأندرويد

افتح متجر Google Play على هاتفك الأندرويد.

في شريط البحث أعلى الشاشة اكتب لعبة ببجي أو PUBG Mobile.

من نتائج البحث اختر اللعبة الرسمية PUBG Mobile التي تم تطويرها بواسطة Tencent Games.

اضغط على زر تثبيت (Install) لبدء عملية تنزيل اللعبة.

انتظر حتى يتم تنزيل اللعبة وتثبيتها على هاتفك قد يستغرق ذلك بضع دقائق بناء على سرعة الإنترنت لديك.

بعد اكتمال التثبيت اضغط على أيقونة اللعبة لفتحها.

عند فتح اللعبة لأول مرة ستظهر شاشة البداية. اضغط على البدء (Start) للبدء في إعداد اللعبة.

يمكنك إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام حسابك الحالي (مثل حساب فيسبوك أو تويتر أو حساب Google).

ما هي اضرار لعبة ببجي

لعبة ببجي (PUBG) هي واحدة من أشهر ألعاب الفيديو في العالم ولكن مثل أي نشاط ترفيهي يمكن أن يكون لها آثار سلبية إذا لم تستخدم بشكل معتدل إليك بعض الأضرار المحتملة للعبة ببجي: