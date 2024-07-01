استعلم وسدد وانت في مكانك.. خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وطريقة سدادها

زادت معدلات البحث من قبل المواطنين العراقيين في جميع المحافظات عن خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق، يقدم نظام المرور في العراق رابطًا للاستعلام عن الغرامات المرورية باستخدام هذا الرقم، وتُعد هذه الخدمة من بين أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية لتسهيل إجراءات المواطنين وللحد من التكدس والازدحام المروري.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق

إليكم خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق:

سجيل الدخول إلى منصة الإنترنت “أور“.

ثم يقوم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

بعد ذلك يختار خيار استعلام عن غرامات المرور لعام 2024.

يقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة للتحقق من وجود أي غرامات.

في النهاية، يتأكد المواطن من صحة البيانات التي أدخلها ويضغط على زر الاستعلام.

خطوات سداد غرامات المرور العامة في العراق 2024

إليك خطوات سداد غرامات المرور العامة في العراق 2024:

المواطن يقوم أولًا بزيارة منصة أور الإلكترونية.

ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك ينقر على خانة “الاستعلام” لمعرفة الغرامات المتعلقة بالسيارات.

ثم يقوم بإدخال رقم السيارة.

بعد ذلك ينقر على جميع البيانات المتوفرة على الموقع.

ثم يضغط على “تأكيد” لتأكيد الطلب والاحتفاظ بالبيانات.

بعد ذلك يتم توجيه المواطن لسداد قيمة الغرامات.

ثم يختار المواطن طريقة السداد المناسبة له.

قيمة الغرامات المرورية

تم تحديد قيمة الغرامات من قبل مديرية المرور في العراق حسب نوع كل مخالفة كالتالي: