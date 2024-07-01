خبر حلو … إطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة …. تعرف على التفاصيل

إطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة، يترقب عدد كبير من المدنيين والعسكريين في شتى المحافظات العراقية الإعلان عن الموعد الرسمي لصرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين سواء من المدنيين أو العسكريين ، والذي يتم صرفها مع بداية كل شهر ميلاديوأعلنت الهيئة الوطنية عن بدء صرف الرواتي في الموعد الرسمي لها دون تأخير أو تبكير ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل الخاصة برواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق 2024.

إطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين العراق

حيث أعلنت الهيئة الوطنية للتقاعد في العراق عن انطلاق صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق لشهر يوليو 2024، بداية من يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024.

كما أكدت الهيئة على أنه من المقرر أن يتم ارسال رسائل نصية للمتقاعدين من المدنيين والعسكريين على الهواتف المسجلة في حساباتهم ، وأكدت أنه سوف يتم صرف الزيادات الجديدة التي كان من المقرر صرفها في الشهر الماضي.

موعد رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

وكان مصدر مسؤول بهيئة التقاعد قد أكد أنه من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في الحسابات الخاصة بهم عن شهر يوليو 2024، حتى يتمكنوا من صرف رواتبهم من خلال العديد من المصارف وماكينات الصراف الآلي في شتى المحافظات العراقية وشددت الهيئة على المتواجدين لصرف مستحقاتهم الإلتزام بالإحتياطات الإحترازية تجنباً لانتقال الأمراض بين المتواجدين وخاصة أن أغلبهم من كبار السن.

جدير بالذكر فقد أعلن وزير العمل العراقي عن زيادة رواتب المتقاعدين لتصل إلى 700 ألف دينار وذلك لمساعدة الكثير من المواطنين والتغلب على ظروف المعيشة الصعبة، وحرصاً من الحكومة العراقية على توفير حياة كريمة للمواطنين .