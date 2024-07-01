“منصة اور الإلكترونية”.. استعلم وسدد غرامات المرور الرقم الألماني 2024 وقيمة الغرامة في العراق

أصبح من الممكن للمواطنين في العراق الاطلاع على غرامات المرور وسدادها بسهولة وسرعة عبر المنصات الإلكترونية منصة اور للاستعلام عن مخالفات المرور والسداد الإلكتروني حيث يتيح النظام الجديد استخدام الرقم الألماني للاستعلام عن المخالفات المرورية، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، حيث تقدم هذه الخدمة الإلكترونية تجربة مريحة ومبسطة، تساهم في تحسين التفاعل بين المواطنين وجهات المرور، وتضمن سداد الغرامات في الوقت المحدد بطريقة سلسة وفعالة.

رابط استعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024

كافة المواطنين داخل العراق يمكنهم وبسهولة الاستعلام عن رابط المخالفات من خلال الخطوات التالية

زيارة منصة أور المخصصة للاستعلام عن الغرامات المرورية. بعد ذلك قم بتسجيل بيانات المستعلم، بما في ذلك رمز المرور واسم المستخدم. وبعد التسجيل بالبيانات الصحيحة قم بالضغط على زر “الاستعلام عن غرامات المرور 2024” من الواجهة . سوف تظهر لك قيمة الغرامة المحددة على الشاشة، ومن ثم اتباع خطوات السداد اللازمة لإزالة المخالفة عن المركبة.

وإليكم الطريقة الصحيحة من أجل تسديد غرامات المرور في العراق

طريقة سداد غرامات المرور في العراق

بعد استكمال خطوات الاستعلام والاطلاع على قيمة الغرامة، يمكن سداد المخالفة عبر الآلية المتبعة قبل انتهاء فترة السماح المحددة على منصة أور الإلكترونية باتباع الخطوات التالية: