اعرف دلوقتي موعد نتيجة الثانوية العامة النهائي 2024

بعد البدء في امتحانات الثانوية العامة أصبح يتردد سؤال من قبل العديد من الطلاب وهو متى موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وكيف يتم الاستعلام عن النتيجة ومن المقرر أن يتم الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة لهذه السنة في يوم 20 يوليو 2024 لكلا القسمين سواء القسم العلمي أو القسم الأدبي وهذا وفقًا للجدول الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم كما تم توفير الحصول على النتيجة من خلال موقع الوزارة تابعوا لتعرفوا كل ما يخص موعد نتيجة الثانوية العامة.

موعد نتيجة الثانوية العامة

نظرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة من المقرر أن تنتهي يوم 20 يوليو 2024 فمن المتوقع أن يكون موعد ظهور النتيجة في نهاية شهر يوليو أو بداية شهر اغسطس وذلك بعد أن يكون تم الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات كما قامت وزارة التربية والتعليم بالتصريح بعدم تصديق أي شائعات طالما لم يصدر بيان رسمي لها من قبل الوزارة مؤكداً على أن الأخبار الرسمية يتم نشرها على الصفحة الخاصة بوزارة التربية والتعليم من خلال منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك كما تم التوضيح من قبل الوزارة على أنه لابد من الالتزام بالخطة الزمنية التي تم وضعها بخصوص نتيجة العامة بالاسم ورقم الجلوس.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة

هناك طريقة سهلة وبسيطة من أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة وهذه الطريقة تتمثل في الالتزام بما سيتم ذكره على النحو الآتي: