لولو بتعيط ياعيال الحقوها.. تردد قناة وناسة على العرب سات 2024 بجودة جباره

تعتبر قناة وناسة من القنوات الترفيهية الرائدة في الوطن العربي حيث تقدم باقة متنوعة من البرامج الموسيقية والفنية التي تستقطب جمهورا واسعا من مختلف الأعمار تأسست القناة لتكون وجهة لعشاق الموسيقى والأغاني العربية وتقدم مجموعة من الحفلات الموسيقية و الكليبات والبرامج الترفيهية في هذا المقال نستعرض خطوات ضبط تردد قناة وناسة على مختلف الأقمار الصناعية لتتمكن من متابعة برامجك المفضلة دون أي انقطاع أو تشويش.
تردد قناة وناسة على عربسات 2024 وكافة الأقمار الصناعية
تردد قناة وناسة على عرب سات
- التردد: 11270
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
تردد قناة وناسة على نايل سات
- التردد: 11938
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
ضبط التردد على جهاز الاستقبال
- استخدم جهاز التحكم عن بعد (الريموت كونترول) للدخول إلى قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال.
- ابحث عن خيار البحث اليدوي أو الضبط اليدوي ضمن قائمة الإعدادات.
- أدخل التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ كما هو مذكور أعلاه.
- اضغط على بدء البحث أو بحث للبدء في عملية البحث عن القنوات.
- بعد اكتمال البحث احفظ القنوات الجديدة التي تم العثور عليها.
اغانى قناة وناسه
إليك بعض أسماء الأغاني التي تعرض على قناة وناسة للأطفال:
- بابا جاب لي بالون – محمد فوزي
- حياتي غيرل – فرقة أطفال وناسة
- 4Twinkle Twinkle Little Star – باللغة العربية
- باص المدرسة- فرقة أطفال وناسة
- أرنوب الأقرع- أغنية شعبية
- بسم الله – أغاني أطفال
- سوسة – أغنية شعبية
- أنا الفرخة – أغنية شعبية
- اهلاً وسهلاً – أغنية ترحيبية للأطفال