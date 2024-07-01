لولو بتعيط ياعيال الحقوها.. تردد قناة وناسة على العرب سات 2024 بجودة جباره

تعتبر قناة وناسة من القنوات الترفيهية الرائدة في الوطن العربي حيث تقدم باقة متنوعة من البرامج الموسيقية والفنية التي تستقطب جمهورا واسعا من مختلف الأعمار تأسست القناة لتكون وجهة لعشاق الموسيقى والأغاني العربية وتقدم مجموعة من الحفلات الموسيقية و الكليبات والبرامج الترفيهية في هذا المقال نستعرض خطوات ضبط تردد قناة وناسة على مختلف الأقمار الصناعية لتتمكن من متابعة برامجك المفضلة دون أي انقطاع أو تشويش.

تردد قناة وناسة على عربسات 2024 وكافة الأقمار الصناعية

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة على نايل سات

التردد: 11938

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ضبط التردد على جهاز الاستقبال

استخدم جهاز التحكم عن بعد (الريموت كونترول) للدخول إلى قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال.

ابحث عن خيار البحث اليدوي أو الضبط اليدوي ضمن قائمة الإعدادات.

أدخل التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ كما هو مذكور أعلاه.

اضغط على بدء البحث أو بحث للبدء في عملية البحث عن القنوات.

بعد اكتمال البحث احفظ القنوات الجديدة التي تم العثور عليها.

اغانى قناة وناسه

إليك بعض أسماء الأغاني التي تعرض على قناة وناسة للأطفال: