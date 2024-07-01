الجزء السادس..الان  موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس عبر قناة ATV وقناة الفجر الجزائرية

موعد عرض الجزء السادس من مسلسل “قيامة عثمان” 2024،وفقًا للتصريحات التركية، فإن فريق العمل يستعد حاليًا للتصوير لكي يتم عرض الجزء السادس في موعده المحدد دون أي تأجيل، حيث من المقرر أن يتم عرض الجزء السادس يوم الأربعاء عبر القناة التركية ATV، ويعد مسلسل “قيامة عثمان” من أفضل الأعمال التركية التي يتم عرضها على قناة الفجر الجزائرية بجودة عالية، وتزداد رغبة المتابعين في معرفة موعد عرض الجزء السادس. نأمل أن يلقى هذا الجزء الجديد من المسلسل نفس النجاح والإقبال الكبير من قبل الجمهور، ومن خلال السطور القادمة نوفر جميع التفاصيل المتعلقة بموعد عرض قيامة عثمان الحلقة رقم 165 .

الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان :

بعد تحديد موعد عرض الجزء السادس من مسلسل “قيامة عثمان” في شهر أكتوبر المقبل عبر القناة التركية ATV، أصبح هذا المسلسل من أكثر الأعمال التركية شهرة وانتشارًا في جميع أنحاء العالم، ومنذ انتهاء الموسم الخامس من المسلسل، بدأت عمليات البحث المكثفة من قبل المتابعين عن موعد عرض الموسم المقبل وأهم القنوات الناقلة له، ومن المعلومات المتوافرة، فإن المسلسل سيعرض على عدد من القنوات الرئيسية في مختلف الدول، بما في ذلك قناة الفجر الجزائرية التي تعرض المسلسل بجودة عالية.

القنوات الناقلة للجزء السادس مسلسل قيامة عثمان :

اسم القناة : ATV التركية

تردد القناة: 10769.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

نعامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تردد القناة: 12034.

.معدل الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة الفجر عرب سات