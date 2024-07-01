الجزء السادس من المؤسس عثمان حصريا على هذه القنوات واحدث جديدة

hana masoud تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
الجزء السادس من المؤسس عثمان حصريا على هذه القنوات واحدث جديدة

مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات الشهيرة التي حققت نجاح كبير في جميع دول الوطن العربي بعد أن تم عرض مسلسل على عدد من القنوات العربية فهو من المسلسلات التركية التاريخية الشهيرة والمفضلة عند عدد كبير من الأفراد لذلك تم عرض خمسة مواسم سابقة استطاعت أن تحقق نسب مشاهدة عالية ويصبح منها مسلسلات الاولى في جميع الدول،لذلك الجميع يرغب في متابعة الجزء السادس من المسلسل والاحداث التي سوف يضمها وقد تم الانتهاء من تصوير المسلسل الجزء السادس هو اعلان موعد العرض والقنوات الناقلة وسوف نعرض لكم كل ذلك بالتفاصيل خلال هذا المقال.

موعد عرض الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان

سوف يتم عرض المسلسل على عدد منها قنوات الفضائية للموسم السادس بعد النجاح الكبير الذي حققته الاجزاء السابقة وأعلنت أسرة المسلسل أن الجزء السادس سوف يتوفر على جميع القنوات الفضائية في شهر سبتمبر القادم، وسوف يضم العديد من المفاجآت والمعارك والفتوحات، حيث ان قصة المسلسل تدور حول المؤسس والبطل عثمان الابن الأصغر أرطغرل الذي استطاع توسيع الدولة بالعديد من الفتوحات.

 القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان من أهم القنوات

من القنوات الناقله  لمسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس قناة الفجر الجزائرية التي تعرضها بشكل أسبوعي في تمام الساعة 10:00 مساء ويمكن أن تستمتع بالمسلسل عبر تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي النايل سات 11034 اللي استقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطا 3/4،كذلك يمكن أن تتابع المسلسل على قناة آي تي في التركية بجودة عالية من خلال التردد 12196.

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hana masoud

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