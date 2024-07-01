الجزء السادس من المؤسس عثمان حصريا على هذه القنوات واحدث جديدة

مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات الشهيرة التي حققت نجاح كبير في جميع دول الوطن العربي بعد أن تم عرض مسلسل على عدد من القنوات العربية فهو من المسلسلات التركية التاريخية الشهيرة والمفضلة عند عدد كبير من الأفراد لذلك تم عرض خمسة مواسم سابقة استطاعت أن تحقق نسب مشاهدة عالية ويصبح منها مسلسلات الاولى في جميع الدول،لذلك الجميع يرغب في متابعة الجزء السادس من المسلسل والاحداث التي سوف يضمها وقد تم الانتهاء من تصوير المسلسل الجزء السادس هو اعلان موعد العرض والقنوات الناقلة وسوف نعرض لكم كل ذلك بالتفاصيل خلال هذا المقال.

موعد عرض الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان

سوف يتم عرض المسلسل على عدد منها قنوات الفضائية للموسم السادس بعد النجاح الكبير الذي حققته الاجزاء السابقة وأعلنت أسرة المسلسل أن الجزء السادس سوف يتوفر على جميع القنوات الفضائية في شهر سبتمبر القادم، وسوف يضم العديد من المفاجآت والمعارك والفتوحات، حيث ان قصة المسلسل تدور حول المؤسس والبطل عثمان الابن الأصغر أرطغرل الذي استطاع توسيع الدولة بالعديد من الفتوحات.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان من أهم القنوات

من القنوات الناقله لمسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس قناة الفجر الجزائرية التي تعرضها بشكل أسبوعي في تمام الساعة 10:00 مساء ويمكن أن تستمتع بالمسلسل عبر تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي النايل سات 11034 اللي استقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطا 3/4،كذلك يمكن أن تتابع المسلسل على قناة آي تي في التركية بجودة عالية من خلال التردد 12196.