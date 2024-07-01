زود الـ power.. إليك أقوى شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 وكيفية تحميلها على الأندرويد والآيفون

mostafa magdey تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
زود الـ power.. إليك أقوى شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 وكيفية تحميلها على الأندرويد والآيفون
زود الـ power.. إليك أقوي شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 وكيفية تحميلها على الاندرويد والايفون

حرص لاعبو جاتا سان أندريس من الحصول على شفراتها؛ نظرًا للإمتيازات التي توفرها لهم، وتساعدهم على الإنتقال بين المراحل بسهولة والوصول إلى المراحل العالية، فهي تشمل كل ما في اللعبة من الحصول على سيارات/ أسلحة، سهولة الإنتقال بين مناطق اللعبة، تغيير الإشارة، تفعيل / إيقاف مطاردة الشرطة.. وغيرها، لذا يكون الحصول عليها أمرًا مميزًا.

أقوي شفرات لعبة جاتا سان اندرس

تحتوي اللعبة على العديد من الشفرات التي تساعد اللاعبين وتوفر لهم الكثير من المزايا؛ حيث تساعد على إتمام المهام واجتياز المراحل بسرعة أكثر، ومن أبرزها:

الخاصيةالشفرة
مجموعة أسلحة رقم 1LXGIWYL
أسلحة رقم 2PROFESSIONALSKIT
أسلحة رقم 3UZUMYMW
رفع معدل قدرة التحملVKYPQCF
تسريع الحركةSPEEDITUP
إبطاء الحركةSLOWITDOWN
تفجير جميع السياراتCPKTNWT
سيارات غير مرئيةWHEELSONLYPLEASE
انعدام الجاذبيةBUBBLECARS
التحكم بالمركباتSTICKLIKEGLUE
إزالة المطاردةTURNDOWNTHEHEAT
ذخيرة لا نهائيةWANRLTW
مال لا نهائيHESOYAM
صحة لا نهائيةBAGUVIX
شحن وقودAMOMHRER
وضع الفوضىIOJUFZN
رفع مستوى الشرطة إلى نجمتينOSRBLHH
زيادة قوة الأسلحةNCSGDAG
مقاومة مستمرةVKYPQCF

تحميل جاتا سان أندرس على الأندرويد والآيفون

تعتبر لعبة جاتا سان أندرس واحدة من الألعاب الأكثر متعة في عالم اللعب الإلكتروني، والتي هي عبارة عن مساحة واسعة للاعبين يُمكنهم التنقل فيها كما يشاؤون وتنفيذ بعض المهمات التي تساعدهم على الانتقال إلى المراحل التالية، وتساعدهم الشفرات على إتمام ذلك بسهولة.

حققت اللعبة نجاحًا عالميًا واسعًا، وتم توفيرها للأجهزة المُختلفة: (الحاسوب، الهواتف الذكية)، ويُمكن تحميل اللعبة لأجهزة (PC) من هنـــــا، وللهواتف الأندرويد من هنـــا، وللآيفون من هنــــا.

قد تساعدك شفرات جاتا أندريس على إتمام المهمام بسرعة.. إلا أنها تؤثر على المتعة والإثارة في اللعبة، فعلى الرغم من مميزاتها إلا أنه يجب استخدامها بشكلٍ معقول للتمتع باللعبة.

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معلومات الكاتب
mostafa magdey

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