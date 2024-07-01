الوزارة توضح متى تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024 ومواعيد ظهور النتيجة للشعبتين!

متى تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024 هذه الكلمات تصدرت كل محركات البحث جوجل خلال الفترة الأخيرة، من قبل مجموعة كبيرة من أولياء أمور والطلاب والطالبات الثانوية العامة، وذلك تزامنًا مع بدء العد التنازلي مع اقترب موعد بدء كل الامتحانات الثانوية العامة 2024، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح لكم كل المعلومات التي تخص امتحانات الثانوية العامة مع تحديد مواعيد إنهائها فتابعونا

متى تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان في الفترة الأخيرة عن بدء امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 ميلادية من يوم الاثنين الموافق يوم 10 من شهر يونيو عام 2024، في مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية، مع مراعاة المدة الزمنية بين المواد الدراسية في جدول الامتحانات المعلن عنه.

ومن المقرر أن سوف تنتهي الامتحانات الثانوية العامة لعام 2024 يوم الأربعاء الذي يوافق يوم 17 يوليو لعام 2024 للشعب الأدبية، أما بالنسبة للشعبة العلمية سوف تبدأ من يوم السبت الذي يوافق يوم 20 يوليو لعام 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة الأدبية

إذا كنت ترغب في معرفة جدول الامتحانات شعبة الأدبية يمكنك أن تتابع السطور التالية: