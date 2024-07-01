زيادة 30% للموظفين .. مع تبكير صرف رواتب شهر يوليو 2024 أحسب قبضك وصل كام!

يتساءل الكثير من الموظفين والعاملين بالحكومة المصرية خلال الساعات الأخيرة الماضية عن حقيقة تبكير صرف رواتب شهر يوليو 2024 حيث أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024 ، وقد تم تبكير موعد صرف رواتب شهر يوليو القادم وذلك نظرًا لتقديم موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024 وذلك يوم 9 يونيو نظرًا لموعد عيد الاضحي المبارك وانتهاء السنة المالية الحالية ، وخلال السطور التالية نكشف عن حقيقة بتبكير صرف رواتب شهر يوليو 2024.

حقيقة تبكير صرف رواتب شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024 وذلك يوم 18 يوليو القادم وسيتم صرف المتأخرات في أيام 8 و 10 و11 من الشهر نفسه ، وجاء قرار تبكير صرف رواتب شهر يوليو بسبب صرف رواتب شهر يونيو مبكرًا بسبب اجازة عيد الأضحى المبارك ، كما تم الإعلان ع موعد صرف رواتب شهر أغسطس يوم 22 أغسطس 2024 وصرف رواتب شهر سبتمبر يوم 22 سبتمبر 2024.

أماكن صرف رواتب شهر يوليو 2024

بعد التعرف علي موعد صرف رواتب شهر يوليو يتساءل الكثير من المواطنين عن أماكن صرف رواتب شهر يوليو بكل سهولة وذلك لتجنب ساعات الحر و الموجة الحارة خلال الايام القادمة حيث يستطيع الموظفين وجميع العاملين بقطاعات الدولة المختلفة صرف رواتب شهر يوليو من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال جميع البنوك المصرية أو عبر فروع مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة القرى والمراكز.