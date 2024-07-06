رابط رسمي moed.gov.sy .. لينك نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم فقط عبر وزارة التربية السورية

هذا ما أعلنت عنه وزارة التربية السورية، حيث أنها بمجرد ما انتهت من تصحيح امتحانات شهادة البكالوريا التي انتهت منذ فترة قد أعلنت عن اقتراب إعلان لينك نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم وأشارت بأن النتيجة متاحة على موقعها ويمكن الاستعلام عنها بواسطة الاسم وكذلك رقم الامتحان الخاص بكل طالب، وذلك رغبة منها في تسهيل عملية الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني بدلا من تكدس المدارس بالطلبة والطالبات لإحضار نتائجهم، وفيما يلي نوضح لكم كيفية الاستعلام عنها.

لينك نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم

تعمل وزارة التربية الوطنية في الجمهورية على دعم طلابها من خلال تسهيل العديد من الخدمات لهم والقيام بها بشكل إلكتروني دون التوجه إلى المدارس أو الإدارات التعليمية، ولأن شهادة البكالوريا من أهم الشهادات التي يرغب الطلاب في الحصول عليها بدرجات عالية، فقد أعلنت عن ظهورها وصرحت بسهولة الحصول على النتيجة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، وفيما يلي نوضح لكم خطوات الاستعلام عنها:

يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية الوطنية في الجمهورية السورية.

يضغط الطالب بعد ذلك على النتائج الامتحانية.

يقوم باختيار نتائج عام 2024.

يضغط بعد ذلك على أيقونة نتائج البكالوريا سوريا 2024 .

يقوم بتسجيل اسمه ثلاثي.

يقوم بعد ذلك بتحديد الشعبة الدراسية.

يدخل رقم الاكتتاب الخاص به.

يتم بعد ذلك تحديد المدرسة التابع لها.

يضغط بعد ذلك على أيقونة ظهور النتيجة.

نتائج البكالوريا سوريا 2024 حسب الاسم الثلاثي

وزارة التربية الوطنية في سوريا تبذل كل ما بوسعها لتوفير خدمات عدة سهلة وسريعة لطلابها، حيث أنها أعلنت عن إمكانية الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم فقط من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك بعد فترة من القلق والخوف خاضها الطلبة والطالبات وهم يترقبون إعلان ظهور النتيجة، وبالفعل انتهت الإدارات التعليمية في كافة أنحاء الجمهورية من تصحيح الاختبارات وقد أعلنت الوزارة عن النتيجة مباشرة.

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت من خلال الدخول إلى موقع الوزارة واستكمال كافة البيانات، فقد انتهت الامتحانات منذ 13 يونيو 2024، والآن ظهرت النتيجة حتى يطمئن كل طالب وطالبة على جني ثمار مجهودهم طوال أيام الامتحانات.