عيش متعتك.. إليك طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو جاتا 5 على الأندرويد والآيفون بأخر تحديث

تعتبر لعبة جاتا سلسة من الألعاب المشهورة والتي صارت من أفضل الألعاب؛ لترك الحرية للاعب للتجول والاستكشاف أو تنفيذ المهام المطلوبة، كما أن تصميم اللعبة مميز وواقعي فكان ذلك سببًا في زيادة عدد اللاعبين، وقد أتاح مطور اللعبة نسخًا مناسبة للهواتف الذكية.. فأصبح بإمكانك تحميلها على جهازك (الأندرويد / الآيفون) واللعب في أي وقت.

تحميل لعبة جراند ثفت أوتو جاتا 5

تحظى لعبة جاتا 5 (جراند ثفت أوتو) بالكثير من اللاعبين من مُختلف الأعمار والجنسيات؛ نظرًا لما تقدمه من متعة ومميزات خِلال اللعب، ويُمكنك تحميل اللعبة بسهولة عبر رابط مباشر من هنـــا للأندرويد، وللآيفون من هنـــا.

بعد تحميل اللعبة قم بتثبيتها على الجهاز، ثُم فتحها وتسجيل الدخول فيها بإنشاء حسابٍ جديد أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبدء اللعب.

مميزات لعبة جراند ثفت اوتو جاتا 5

إمكانية التحكُم في الوقت / وضع اللعبة.

تتوافر بها خارطة لمعرفة مكان اللعب والاستفادة من وظائفها.

تعدد المهام التي تمثل تحديًّا للاعبين وتجعلها أكثر إثارة ومتعة.

تتيح للاعب اختيار الأسلحة المراد اللعب بها وإمكانية تغييره مجانًا.

بها منظار يتيح الوصول إلى الهدف والتصويب بشكلٍ دقيق.

إمكانية ملء الذخيرة بعد نفاذها بسهولة.

توافر شفرات تمكن اللاعب من: (الحصول على سلاح/ الهرب من الشرطة/ سهولة الوصول إلى أي مكان/ السير على الماء/ الحصول على سيارة أو دراجة/ .. والكثير غيرها) مما يسهل اللعب ويجعله أكثر متعة.

من خِلال تحميل لعبة جراند ثفت أوتو جاتا 5 يُمكنك التمتع بالكثير من المميزات التي لا تتوافر في لعبة أخرى، وقد زاد تحميل اللعبة مؤخرًا على الهواتف نظرًا لتوافرها لأنظمة التشغيل المختلفة.