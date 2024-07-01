بعد غلق المحال التجارية من الساعة 10 مساءً حتى 7:00 صباحًا “جدول تخفيف الأحمال الكهربائية 2024”

قامت وزارة الكهرباء والبترول بالعمل على التقليل من معدل استهلاك الكهرباء والتي تسببت الزيادة في هذا المعدل الى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي المولد للطاقة نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والموجة التي تشهدها البلاد حاليا مما أدى الى زيادة فترة تخفيف الاحمال والتي من المقرر ان تصل الى ثلاث ساعات ومن خلال مقالنا التالي سوف نتعرف على جدول تخفيف الاحمال الجديد 2024.

جدول تخفيف الأحمال الكهربائية 2024

أعلنت وزارة الكهرباء والبترول عن قيامها بزيادة تخفيف الاحمال بدءا من يوم الاثنين لساعة إضافية أي حوالي 3 ساعات متتالية او على فترات متقاربة وذلك في محاولة منها للحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات انتاج الكهرباء والغاز المولد للطاقة.

المدة الزمنية لقطع الكهرباء 2024

اكدت الشركة القابضة للكهرباء عن موعد تخفيف الاحمال الجديد الذي يستمر لمدة ثلاث ساعات متواصلة ويبدأ من الساعة 2 مساءا ويستمر الى الساعة 8 مساءا.

بالإضافة الى انه سوف يتم العمل بجدول تخفيف الاحمال الجديد ابتداء من الساعة 3 عصرا بدلا من الساعة 11 ظهرا ومن الساعة 7 مساءا بدلا من الساعة 5 مساءا.

ومن الجدير بالذكر انه سيتم العمل بهذا الجدول لحين انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 حيث تنتهي يوم 20 يوليو المقبل وسوف نتعرف على خريطة تخفيف الاحمال في السطور التالية: