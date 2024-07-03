ظهرت الآن مبروووك للناجحين.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا natega4dk برقم الجلوس عبر منظومة التعليم الليبية

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا برقم الجلوس حتى يتمكن كافة الطلاب وأولياء الأمور من الدخول عليه والاستعلام عن النتيجة، حيث حرصت وزارة التربية الليبية عن الإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية في صباح هذا اليوم حتى يتمكن كافة الطلاب من الدخول على اللينك التي توفره للتعرف على النتيجة تسهيلاً على الطلاب والطالبات من الذهاب للمدرسة، كذلك أكدت الوزارة من نزاهة عملية التصحيح حتى يحصل كل طالب وطالبة على ما يستحقه.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا برقم الجلوس

لقد أعلنت وزارة التعليم الليبية نتيجة الشهادة الاعدادية بعد الانتهاء من تصحيح ورصد كافة الدرجات واعتمادها على موقع الوزارة، لذلك حرصت الوزارة على توفير لينك نتيجة الشهادة الاعدادي 2024 للتعرف على النتيجة بمجرد الدخول على اللينك واتباع الخطوات التي يحددها الموقع حتى يتمكن الطالب من معرفة المجموع ودرجات كافة المواد الدراسية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا برقم الجلوس

لقد أتاحت وزارة التربية والتعليم في ليبيا رابط للدخول عليه والتعرف على النتيجة دون الحاجة للذهاب لمقر المدرسة، وذلك تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور في كافة محافظات وضواحي ليبيا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ليبيا أو نتائجنا.

اختيار الخدمات الإلكترونية والضغط عليها.

تحديد نتائج الطلاب حتى تتمكن من التعرف على النتيجة.

الضغط على نتائج الشهادة الاعدادية.

تحديد العام الدراسي ٢٠٢٤ والمحافظة والمدرسة.

كتابة بيانات الطالب التي يحددها الموقع.

تسجيل الاسم ورقم الجلوس.

اختيار بحث والضغط عليها.

الانتظار لحين الاطلاع على المجموع والدرجات بشكل تفصيلي.

تحميل النتيجة على الهاتف للاحتفاظ بها.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا

لقد حرصت الوزارة على إنجاز عملية التصحيح ورصد الدرجات نظراً لتأخير الإعلان عنها بسبب إجازة عيد الأضحى، حيث وصل عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا الامتحانات حوالي 210 ألف طالب وطالبة وتم توزيعهم على العديد من اللجان حتى تمر عملية الامتحانات بسلام دون أي شكاوى، كما قامت بمتابعة عملية التصحيح وتجميع الدرجات ورصدها بمصداقية وأمانة حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات في كافة المواد للالتحاق بالمرحلة الثانوية.