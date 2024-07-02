طريقة تحميل واتساب عمر العنابي 2024 OBWhatsApp اخر إصدار بمزايا وإضافات جديدة

عند تحميل واتساب عمر العنابي 2024 فإنك قد أصبحت تمتلك تطبيق مميز عن الواتساب العادي بمراحل، حيث أنه يوفر لمستخدميه العديد من المميزات المتطورة التي لا تتواجد بشكل أساسي في العادي، وهذا يدفع الكثير من الأشخاص تحميل هذا التطبيق فضلا عن واتساب الأخضر لاحتوائه على واجهة مستخدم سهلة وسلسة دون أي تعقيد.

تحميل واتساب عمر العنابي 2024

تختلف طريقة تحميل واتساب عمر عن تحميل الواتساب العادي، حيث أنه لا يتم تحميله بشكل رسمي وإنما يتم تحميله من الموقع الرسمي للتطبيق، كالتالي:

تضغط على رابط موقع واتساب عمر العنابي .

ومن ثم تقوم في الخطوة الثانية تقرأ كافة الأحكام والشروط الخاصة بهذا التطبيق حتى تتفادى أي خطأ ممكن.

بالإضافة إلى ذلك تضغط على موافقة على هذه الشروط.

ستجد في أسفل الصفحة خانة تحميل واتساب عمر عليك أن تضغط عليها لتحميل التطبيق.

سيتم تحميل التطبيق في البداية على هيئة ملف فتقوم بتثبيت هذا الملف ليتم تنزيله على الموبايل على صورة تطبيق واتساب عمر.

عندما تقوم بفتح التطبيق عليك بإدخال رقم هاتفك الصحيح وسوف تستلم كود لتأكيد عملية التسجيل، وبعدها تضغط على التالي وتقوم بتسمية الواتس باسمك وتضغط أيضا على التالي سيتم فتح لك التطبيق بواجهته الأساسية.

إضافات واتساب عمر العنابي 2024

عند تحميل واتساب عمر العنابي 2024 سوف تكتشف مجموعة كبيرة من المميزات التي تختلف تماما عن العادي، وأهم هذه المميزات ما يلي: