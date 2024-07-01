تـــــابع مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس Curulus Osman season 6 خلال قناة الفجر.. أحداث قويــــة وملحمة تاريخية

مسلسل قيامة يبحث عنه الكثير من محبي المسلسلات التاريخية، وبعد أن تم الانتهاء من الأجزاء الخمسة السابقة والتي أحدثت ضجة كبيرة في عالم الدراما، فوجدنا البحث يتزايد عن الموسم السادس، والذي أصبح في صدارة البحث بعد أن حقق بصمة لم يسبقها عمل درامي من قبل، وقد أدى هذا إلى المسارعة لتصوير الجزء السادس من هذا المسلسل، ليتم عرضه على القنوات الناقله للمسلسل، وسنقوم بعرض كافة التفاصيل المتعلقة بمسلسل قيامة والقنوات الناقلة له خلال سطور المقال التالي.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

مسلسل “قيامة عثمان” هو تكملة لمسلسل “قيامة أرطغرل” ويعتبر واحدًا من أشهر المسلسلات التركية التاريخية. يروي قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغرل. إليك بعض الأبطال الرئيسيين في المسلسل:

بوراك أوزجيفيت (Burak Özçivit) – يؤدي دور عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية.

أوزجه تورير (Özge Törer) – تلعب دور بالا خاتون، زوجة عثمان.

نور الدين سونميز (Nurettin Sönmez) – يؤدي دور بامسي بك، أحد أقرباء عثمان ورفيقه المخلص.

راغب سافاش (Ragıp Savaş) – يقوم بدور دوندار، عم عثمان وأحد الداعمين الأوائل له.

ديدام بالشين (Didem Balçın) – تؤدي دور سالجان خاتون، زوجة بامسي وواحدة من الشخصيات القوية في القبيلة.

ديدام بالشين (Didem Balçın) – تؤدي دور سالجان خاتون، زوجة بامسي وواحدة من الشخصيات القوية في القبيلة. ساروهان هونيل (Saruhan Hünel) – يلعب دور عليشار بيه، أحد الأعداء الرئيسيين لعثمان.

يغيت أوشان (Yiğit Uçan) – يؤدي دور بوران ألب، أحد المحاربين المخلصين لعثمان.

هذه بعض الشخصيات الرئيسية في المسلسل، الذي يضم العديد من الشخصيات الأخرى التي تلعب أدوارًا مهمة في بناء الدولة العثمانية ومواجهة التحديات المختلفة.

تنزيل قناة الفجر الجزائرية

لتنزيل قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك استخدام التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات (NileSat)

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة جيدة

اسم القناة على قائمة القنوات: El Fadjr TV

بالإضافة إلى ذلك، كانت قناة الفجر الجزائرية متاحة أيضًا على القمر الصناعي عرب سات، لكن التردد الخاص بها قد توقف مؤخرًا.

طريقة تثبيت قناة الفجر الناقلة لمسلسل قيامة

لتثبيت القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على زر القائمة أو Menu.

2. اختر “خيارات” Options من القائمة.

3. اختر “تثبيت” أو Installation.

4. اختر “تثبيت يدوي” Manual Installation.

5. حدد القمر الصناعي (Nilesat).

6. أدخل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز المذكور أعلاه.