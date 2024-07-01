مبروك لجميع الطلاب استعلم الان نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس عبر التربية والتعليم اليمنية

كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية، طريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024، تزامنا مع زيادة بحث الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتائج، حيث إنه يمكن معرفة النتائج عبر موقع الوزارة أو من خلال موقع المديرية العامة للاختبارات، وكذلك من خلال خدمة الاتصال الهاتفي، ويكون ذلك من خلال الاسم ورقم جلوس الطالب، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية طرق الاستعلام عن النتائج والتي جاءت كالتالي.
نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس
أوضحت الوزارة إنه يمكن الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس، عبر الاتصال على رقم 161، ومن ثم يتم إدخال رقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب أو الطالبة، وكذلك يمكن الدخول على رابط موقع المديرية العامة للاختبارات، واتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول على على رابط موقع المديرية العامة للاختبارات.
- من ثم يتم الضغط على أيقونة استعلام النتائج.
- ثم يتم كتابة رقم الجلوس والاسم الخاصة بالطالب أو الطالبة.
- بعد ذلك يتم الضغط على زر عرض النتيجة.
- أخيرا ستظهر أمامك النتيجة بالدرجات.
الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن بالاسم ورقم الجلوس
أشارت وزارة التربية والتعليم اليمنية، بأن نسبة ارتفاع النجاح لهذا العام أكبر من العام الماضي، علما إنه يمكن الدخول على رابط موقع الوزارة للاستعلام عن نتيجة الصف التاسع بشكل مجاني عبر اتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
- من ثم يتم تسجيل الدخول.
- اختيار أيقونة نتائج الصف التاسع لعام 2024.
- بعد ذلك يتم تحديد المحافظة التابع لها.
- ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب أو الطالبة.
- كتابة الاسم ورقم الجلوس في الخانات المخصصة لذلك بشكل صحيح.
- من ثم يتم الضغط على أيقونة الاستعلام.
- أخيرا ستظهر أمامك درجات الطالب بالتفصيل.