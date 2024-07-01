مبروك لجميع الطلاب استعلم الان نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس عبر التربية والتعليم اليمنية

كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية، طريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024، تزامنا مع زيادة بحث الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتائج، حيث إنه يمكن معرفة النتائج عبر موقع الوزارة أو من خلال موقع المديرية العامة للاختبارات، وكذلك من خلال خدمة الاتصال الهاتفي، ويكون ذلك من خلال الاسم ورقم جلوس الطالب، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية طرق الاستعلام عن النتائج والتي جاءت كالتالي.

نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس

أوضحت الوزارة إنه يمكن الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس، عبر الاتصال على رقم 161، ومن ثم يتم إدخال رقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب أو الطالبة، وكذلك يمكن الدخول على رابط موقع المديرية العامة للاختبارات، واتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على على رابط موقع المديرية العامة للاختبارات.

من ثم يتم الضغط على أيقونة استعلام النتائج.

ثم يتم كتابة رقم الجلوس والاسم الخاصة بالطالب أو الطالبة.

بعد ذلك يتم الضغط على زر عرض النتيجة.

أخيرا ستظهر أمامك النتيجة بالدرجات.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن بالاسم ورقم الجلوس

أشارت وزارة التربية والتعليم اليمنية، بأن نسبة ارتفاع النجاح لهذا العام أكبر من العام الماضي، علما إنه يمكن الدخول على رابط موقع الوزارة للاستعلام عن نتيجة الصف التاسع بشكل مجاني عبر اتباع الخطوات التالية: