بعد قرار تبكير موعد الصرف…. تعرف على موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 وتفاصيل الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام

يبحث عدد كبير من الموظفين والعاملين بالقطاع العام عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، الذي أصبح الشغل الشاغل للكثير من الأشخاص خاصة خلال الـأومة الإقتصادية التي يمر بها الكثير من الأشخاص بسبب غلاء الأسعار، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024…

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

حيث أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للعاملين في القطاع العام ليكون في 18 يوليو 2024، بدلاً من 24 يوليو ومن المقرر أن يتم بدأ صرف المرتبات للعاملين في القطاع العام أو الخاص بداية من يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024 على أن يتم صرف المتأخرات بداية من يوم 8 و 10 و 11 يوليو 2024.

كما أعلنت وزارة المالية أيضاً عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، والتي من المقرر أن تبدأ في 22 من نفس الشهر ومن المقرر أن يتم صرف المتأخرات بداية من يوم 8 و10 و 12 أغسطس 2024، وأشارت الوزارة على أنه يمكن للموظفين صرف مرتباتهم من خلال ماكينات الـ atm وفروع البنوك المصرية، وشددت الوزارة على الالتزام بالاحتياطات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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