“آيفون الشعب” رخيص الثمن وعالي الإمكانيات.. مواصفات ومزايا هاتف Play 60 Plus

يأتي هاتف Play 60 Plus بمزايا عصرية عديدة بالإضافة إلى تصميمه المميز والمعالج القوي كما يتميز بسعة بطارية ضخمة وسعر مناسب لجميع الفئات محدودي الدخل، وفي السطور التالية سوف نعرض هذه المواصفات والسمات التي يتميز بها الهاتف تابعوا التفاصيل.

مواصفات هاتف Play 60 Plus

يحمل الهاتف سمات عصرية ومكونات مميزة ومطورة بأحدث الصور وتتمثل مواصفاته في كل ما يلي:

اسم الهاتف Play 60 Plus نوع الشاشة LCD معدل التحديث 120 هرتز ذروة السطوع 850 شمعة في المتر المربع سعة البطارية 6000 مللي أمبير سعر الهاتف 205 دولار ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 12 جيجابايت الذاكرة الإفتراضية 512 جيجابايت قوة الشحن السريع 35 وات

مزايا هاتف Play 60 Plus

يأتي الهاتف حاملا عدة مواصفات تجعله منافس قوي داخل الأسواق العالمية حيث يتضمن كل ما يلي: