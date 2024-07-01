“آيفون الشعب” رخيص الثمن وعالي الإمكانيات.. مواصفات ومزايا هاتف Play 60 Plus

يأتي هاتف Play 60 Plus بمزايا عصرية عديدة بالإضافة إلى تصميمه المميز والمعالج القوي كما يتميز بسعة بطارية ضخمة وسعر مناسب لجميع الفئات محدودي الدخل، وفي السطور التالية سوف نعرض هذه المواصفات والسمات التي يتميز بها الهاتف تابعوا التفاصيل.
مواصفات هاتف Play 60 Plus
يحمل الهاتف سمات عصرية ومكونات مميزة ومطورة بأحدث الصور وتتمثل مواصفاته في كل ما يلي:
|اسم الهاتف
|Play 60 Plus
|نوع الشاشة
|LCD
|معدل التحديث
|120 هرتز
|ذروة السطوع
|850 شمعة في المتر المربع
|سعة البطارية
|6000 مللي أمبير
|سعر الهاتف
|205 دولار
|ذاكرة الوصول العشوائي
|8 أو 12 جيجابايت
|الذاكرة الإفتراضية
|512 جيجابايت
|قوة الشحن السريع
|35 وات
مزايا هاتف Play 60 Plus
يأتي الهاتف حاملا عدة مواصفات تجعله منافس قوي داخل الأسواق العالمية حيث يتضمن كل ما يلي:
- يتميز بشاشة قياس 6.77 بوصة وبدقة 1610×720 بكسل.
- تدعم شاشة الهاتف تدريج لوني بقدر 16.7 مليون لون.
- كما أن الشاشة تأتي بذورة سطوع عالية تصل إلى 850 شمعة في المتر المربع ولكون الهاتف مجهز لحماية العين يمكن تخفيض سطوعه إلى شمعتين في المتر المربع في الضوء الخافت.
- يتميز الهاتف بمعالج قوي مزود بمجموعة شرائح من Snapdragon 4 Gen2 بجانب وحدة معالجة رسومات Adreno 613.
- يأتي الهاتف بمساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1.
- أما عن كاميرا الهاتف فهو يدعم كاميرا أمامية بتركيز ثابت قدره 5 ميجا بيكسل وكاميرا خلفية مزدوجة و مزودة بعدسة أساسية دقة 50 ميجا بكسل، بالإضافة إلى عدسة عمق بدقة 2 ميجا بيكسل.
- يتميز الهاتف بأنه ذات وزن خفيف يصل إلى 198 جرام كما يعمل بواجهة مستخدم Magic OS مستند إلى نظام تشغيل أندرويد 14.
- والجدير بالذكر أن الهاتف مزود بماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالإضافة إلى مقاومته الشديدة للغبار والماء وذلك وفقا لمعيار IP64.