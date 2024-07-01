متقوليش لجارتك عليها .. طريقة عمل شيش طاووق الدجاج بتتبيلة ونكهة مميزة سهلة و سريعة بمكونات إقتصادية

شيش طاووق الدجاج هو عبارة عن وصفة مميزة جدا لطهي الدجاج تكمن في تقطيع الدجاج إلى مكعبات صغيرة ويتم تتبيله بعدة بهارات مختلفة في مقدمتها البابريكا والملح والفلفل الأسود وهذا الطبق يعتبر من الأطباق متكاملة العناصر الغذائية، نظرا لما يحتويه ضمن مكوناته من الخضروات شأن البصل والفلفل وطريقة تحضيره سهلة للغاية ومن خلال هذا الموضوع عبر التقرير الحالي لنتعرف معا على أفضل طريقة لتحضير الشيش طاووق الدجاج في المنزل تابعونا للتفاصيل.

مكونات شيش طاووق الدجاج

ليس بالضرورة أن يكون في كل مره تناول صدور الدجاج على شكل البانيه المعتاد على سبيل المثال يمكن أن يستخدم صدور الدجاج، في عمل وصفة مميزة مثل الشيش طاووق والتي يستلزم الأمر فيها تحضير بعض المكونات:

عدد 3 من صدور فراخ مكعبات.

علبة زبادي.

ملعقة كبيرة مسطردة.

ربع كوب كاتشب.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

ملعقة صغيرة بابريكا.

عدد 2 بصل مكعبات.

عدد 3 فلفل رومي ألوان.

طريقة عمل شيش طاووق الدجاج

لإعداد طبق شيش طاووق الدجاج علينا أن نمر بعدة خطوات سريعه وجاءت مختصره على الترتيب كالتالي: