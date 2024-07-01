سعره اقتصادي ومميزاته خطيرة.. مواصفات هاتف Nord CE 4 Lite

هاتف Nord CE 4 Lite مواصفاته عصرية وشكل متميز كما ان السعر مناسب جدا حيث يصل سعره إلى 250 دولار وهذا ملائم لمميزاته المتعددة والتي سوف نتعرف عليها في السطور التالية بالاضافة الى الخصائص والسمات التي يتضمنها وتجعله منافس قوي في السوق العالمي.

مواصفات هاتف Nord CE 4 Lite

يحمل الهاتف سمات ومكونات تركيب مميزة تتمثل في الآتي:

اسم الهاتف Nord CE 4 Lite نوع الشاشة OLED معدل التحديث 120 هرتز ذروة السطوع 1200 شمعة نوع المعالج Snapdragon 695 نوع الذاكرة العشوائية بقدر 8 جيجابايت LPDDR4X سعة البطارية 5500 مللي أمبير السعر 250 دولار قوة الشحن السريع 80 وات

مميزات هاتف Nord CE 4 Lite

يحمل الهاتف مميزات لا حصر لها يتمثل بعضها في النقاط التالية: