سعره اقتصادي ومميزاته خطيرة.. مواصفات هاتف Nord CE 4 Lite

هاتف Nord CE 4 Lite مواصفاته عصرية وشكل متميز كما ان السعر مناسب جدا حيث يصل سعره إلى 250 دولار وهذا ملائم لمميزاته المتعددة والتي سوف نتعرف عليها في السطور التالية بالاضافة الى الخصائص والسمات التي يتضمنها وتجعله منافس قوي في السوق العالمي.
مواصفات هاتف Nord CE 4 Lite
يحمل الهاتف سمات ومكونات تركيب مميزة تتمثل في الآتي:
|اسم الهاتف
|Nord CE 4 Lite
|نوع الشاشة
|OLED
|معدل التحديث
|120 هرتز
|ذروة السطوع
|1200 شمعة
|نوع المعالج
|Snapdragon 695
|نوع الذاكرة العشوائية
|بقدر 8 جيجابايت LPDDR4X
|سعة البطارية
|5500 مللي أمبير
|السعر
|250 دولار
|قوة الشحن السريع
|80 وات
مميزات هاتف Nord CE 4 Lite
يحمل الهاتف مميزات لا حصر لها يتمثل بعضها في النقاط التالية:
- تتميز الشاشة بقياس قدره 6.67 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل.
- والجدير بالذكر احتوائه على معالج متميز يأتي مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 619.
- يتميز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة العدسة الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل بالإضافة إلى مستشعر سوني LYT- 600.
- يدعم نظام تشغيل أندرويد 14 وبواجهة استخدام OxygenOs 14.
- يأتي بحجم 191 جرام لذلك فهو خفيف الوزن ويمكن حمله دون ازعاج لمستخدمه.
- يدعم الهاتف الشحن العكسي بقوة 5 وات والشحن الكامل يستغرق مدة قدرها 50 دقيقة.
- كما أن البطارية تأتي بسعة كبيرة جدا تسمح تشغيل الهاتف لمدة قدرها 20 ساعة متواصلة.
- يتم شحن البطارية عن طريق منفذ (USB 2.0)
- يمكن توسيع مساحة التخزين عن طريق بطاقة microSD.
- يتميز الهاتف بوجود منفذ صوتي مكبر للصوت ستيريو بالإضافة إلى وضع Ultra Volume الذي يزيد مقدار الصوت بمقدار 300%.