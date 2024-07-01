“onefd edu dz”.. لينك موقع سحب نتائج المراسلة 2024 كشف نقاط اثبات المستوى حسب الولاية

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن نتائج امتحان اثبات المستوى لدورة مايو 2024، ويمكن الاطلاع على نتائج المراسلة من خلال رابط inscriptic onefd edu dz، وبدأ إعلان نتائج المراسلة منذ يوم الأمس، الأحد 30 يونيو، وسيستمر إلى يومي الاثنين 1 يوليو والثلاثاء 2 يوليو؛ تعد نتائج المراسلة التي يديرها المكتب الوطني للامتحانات والمسابقات التابع للتعليم والتكوين واحدة من الخبرات التعليمية الرئيسية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة.

لينك موقع سحب نتائج المراسلة 2024

للاطلاع على نتائج المراسلة 2024 في كافة الولايات الجزائرية، يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد:

قم بزيارة موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد عبر الرابط التالي: onedf.edu.dz.

ابحث عن وصلة أو رابط “نتائج المراسلة دورة ماي 2024” وانقر عليها.

قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب في الحقل المخصص.

اختر الولاية أو المركز الذي قدم فيه الطالب للاختبار.

أدخل تاريخ ميلاد الطالب كما هو مطلوب.

أدخل الكلمة العشوائية أو رمز التأكيد كما يظهر أمامك.

انقر على مربع “استعراض” لعرض النتائج.

كشف نقاك إثبات المستوى

للاطلاع على نتائج المراسلة 2024 في الجزائر، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، حيث تم تقسيم إعلان نتائج المراسلة على عدة أيام حسب الولايات كما يلي: