“onefd edu dz”.. لينك موقع سحب نتائج المراسلة 2024 كشف نقاط اثبات المستوى حسب الولاية

Shawadfi تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“onefd edu dz”.. لينك موقع سحب نتائج المراسلة 2024 كشف نقاط اثبات المستوى حسب الولاية
لينك موقع سحب نتائج المراسلة 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن نتائج امتحان اثبات المستوى لدورة مايو 2024، ويمكن الاطلاع على نتائج المراسلة من خلال رابط inscriptic onefd edu dz، وبدأ إعلان نتائج المراسلة منذ يوم الأمس، الأحد 30 يونيو، وسيستمر إلى يومي الاثنين 1 يوليو والثلاثاء 2 يوليو؛ تعد نتائج المراسلة التي يديرها المكتب الوطني للامتحانات والمسابقات التابع للتعليم والتكوين واحدة من الخبرات التعليمية الرئيسية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة.

لينك موقع سحب نتائج المراسلة 2024

للاطلاع على نتائج المراسلة 2024 في كافة الولايات الجزائرية، يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد:

  • قم بزيارة موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد عبر الرابط التالي: onedf.edu.dz.
  • ابحث عن وصلة أو رابط “نتائج المراسلة دورة ماي 2024” وانقر عليها.
  • قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب في الحقل المخصص.
  • اختر الولاية أو المركز الذي قدم فيه الطالب للاختبار.
  • أدخل تاريخ ميلاد الطالب كما هو مطلوب.
  • أدخل الكلمة العشوائية أو رمز التأكيد كما يظهر أمامك.
  • انقر على مربع “استعراض” لعرض النتائج.

كشف نقاك إثبات المستوى

للاطلاع على نتائج المراسلة 2024 في الجزائر، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، حيث تم تقسيم إعلان نتائج المراسلة على عدة أيام حسب الولايات كما يلي:

  • الأحد 30 جوان 2024: الشلف، الجلفة، مستغانم، البسكرة، ورقلة، قسنطينة، بجاية، سعيدة، تبسة.
  • الاثنين 1 جويلية 2024: الوادي، عنابة، الأغواط، الجزائر، المدية، وهران، تيسمسيلت، تيارت، سطيف.
  • الثلاثاء 2 جويلية 2024: تمنراست، عين دفلى، سوق أهراس، أدرار، تيزي وزو، باتنة، سكيكدة، تلمسان، بشار.
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معلومات الكاتب
Shawadfi

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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“onefd edu dz”.. لينك موقع سحب نتائج المراسلة 2024 كشف نقاط اثبات المستوى حسب الولاية
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