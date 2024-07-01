مغامرات وإثارة مالهاش حدود.. نزل احدث قائمة شفرات GTA Vice City واستمتع بخفايا المدينة

تعد لعبة GTA Vice City واحدة من أبرز الألعاب في سلسلة Grand Theft Auto، حيث تأخذك إلى عالم مليء بالمغامرات والإثارة في مدينة مستوحاة من ميامي ومع اقتراب الإعلان عن الجزء السادس، يعود الحنين إلى ذكريات اللعبة الأصلية التي كشفت لنا عن عوالم الجريمة والرذيلة وإذا كنت ترغب في استعادة تلك التجربة، نقدم لك قائمة كاملة بجميع شفرات GTA Vice City المجانية، لتستمتع بمغامراته وتكتشف أسرار المدينة المخفية بكل سهولة.

قائمة شفرات GTA Vice City

تتميز لعبة Grand Theft Auto Vice City بعالمها المفتوح الغني المليء بالتفاصيل، والأحداث الشيقة والمهام الممتعة، ولكن هل تعلم أن هناك العديد من الأسرار والشفرات المخفية التي تنتظر من يكتشفها في مدينة Vice City؟ وتتيح لك شفرات الغش في GTA Vice City إمكانيات هائلة للتأثير على سير اللعبة وتجربتك وأشهرها:

THUGSTOOLS: جميع الأسلحة الخفيفة.

NUTTERTOOLS: جميع الأسلحة الثقيلة.

PROFESSIONALTOOLS: جميع الأسلحة.

ASPIRINE: استعادة الصحة بالكامل.

PRECIOUSPROTECTION: استعادة الدرع بالكامل.

HESOYAM: استعادة الصحة والدرع بالكامل.

LEAVEMEALONE: تقليل مستوى مطاردة الشرطة.

TURNUPTHEHEAT: زيادة مستوى مطاردة الشرطة.

GIVEUSATANK: استدعاء دبابة.

COMEFLYWITHME: جعل السيارات قابلة للتحكم بها في الجو.

BIGBANG: تفجير السيارات القريبة.

CHICKSWITHGUNS: تسليح جميع النساء.

OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS: تسليح جميع المشاة.

FIGHTFIGHTFIGHT: إثارة شغب بين المشاة.

NOBODYLIKESME: جعل جميع المشاة يكرهونك.

شفرات تغيير الشخصيات في GTA Vice City

تتيح لك لعبة GTA Vice City إمكانية اللعب بشخصيات مختلفة غير شخصية Tommy Vercetti واهم شفرات تغيير الشخصية: