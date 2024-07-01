“عرض آخر جمدان” خصم 2000 جنيه على هاتف سامسونج Galaxy A35

ينافس هاتف سامسونج Galaxy A35 5G الذي ينتمي لفئة الهواتف المتوسطة بقوة في الأسواق لكونه يحتوي على مميزات عديدة بالإضافة إلى سعره المناسب لمحدودي الميزانية، وفيما يلي سوف نعرض مميزات ومواصفات الهاتف بشكل من التفصيل.

مواصفات هاتف SAMSUNG Galaxy A35

تتمثل خصائص هاتف سامسونج جالاكسي A35 بحمله للمكونات والخصائص التالية:

اسم الهاتف SAMSUNG Galaxy A 35 5G نوع الشاشة Super AMOLED جودة الشاشة 2340×1080 بكسل معدل التحديث 120 هرتز نوع المعالج Mali- G68 MP5 سعة البطارية 5000 مللي أمبير نظام التشغيل Android 14 الألوان كحلي- أزرق- بنفسجي- لموني- ثلجي

مميزات هاتف SAMSUNG Galaxy A35

يتميز هاتف سامسونج بكلا من المواصفات التالية: