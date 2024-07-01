“عرض آخر جمدان” خصم 2000 جنيه على هاتف سامسونج Galaxy A35

ينافس هاتف سامسونج Galaxy A35 5G الذي ينتمي لفئة الهواتف المتوسطة بقوة في الأسواق لكونه يحتوي على مميزات عديدة بالإضافة إلى سعره المناسب لمحدودي الميزانية، وفيما يلي سوف نعرض مميزات ومواصفات الهاتف بشكل من التفصيل.
مواصفات هاتف SAMSUNG Galaxy A35
تتمثل خصائص هاتف سامسونج جالاكسي A35 بحمله للمكونات والخصائص التالية:
|اسم الهاتف
|SAMSUNG Galaxy A 35 5G
|نوع الشاشة
|Super AMOLED
|جودة الشاشة
|2340×1080 بكسل
|معدل التحديث
|120 هرتز
|نوع المعالج
|Mali- G68 MP5
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|نظام التشغيل
|Android 14
|الألوان
|كحلي- أزرق- بنفسجي- لموني- ثلجي
مميزات هاتف SAMSUNG Galaxy A35
يتميز هاتف سامسونج بكلا من المواصفات التالية:
- يأتي الهاتف بكاميرا خلفية مميزة جدا فهي ثلاثية الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل بالإضافة إلى فتحة عدسة F/1.8 التي تدعم المثبت البصري OIS.
- أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بيكسل والكاميرا خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide.
- الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل وهي الكاميرا المخصصة بفلاش أحادي من نوع ليد وخاصة بالماكرو.
- كما يأتي الهاتف بدقة تصوير للفيديوهات تصل إلى 2160 بيكسل ومعدل التقاط 30 اطار وبجوده 4K.
- تأتي السماعات الخارجية بصوت استيريو لخلق تجربة صوتية متميزة وأكثر حماية.
- أما عن سعة البطارية فتصل إلى 5000 مللي أمبير وهي سعة ضخمة جدا.
- كما أن البطارية تدعم الشحن السريع بقوه تصل إلى 25 وات لذلك فإن أداء الهاتف جيد ومستمر لفترة طويلة.
- يدعم الهاتف نظام عمل أندرويد الذي يضمن تحديثات أربع أعوام وتحديثات أمنية لمدة خمس أعوام.
- والجدير بالذكر أن معالج الهاتف يأتي بتكنولوجيا 5 نانو وهو معالج مطور ومميز.
- تتميز شاشة الهاتف بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus Plus بالإضافة إلى شدة السطوع التي تصل إلى 1000 شمعة.