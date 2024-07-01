عاجل وعبر منصة مظلتي: أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

يهتم العديد من المواطنين العراقيين حاليًا بمعرفة موعد صدور أسماء المشمولين من الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024، وكذلك كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بهذه الرعاية، حيث أطلقت وزارة الشؤون والرعاية الاجتماعية العراقية هذه المبادرة بهدف تقديم دعم مالي للأفراد ذوي الدخول المحدودة أو المنعدمة لتحسين وضعهم المعيشي وتعزيز حالتهم المادية، في هذا المقال، سنتناول كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أعلنت وزارة العمل العراقية عن الرابط الإلكتروني المخصص للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية لعام 2024، كما يمكن للمتقدمين الاستعلام عن أسمائهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية:

يمكنك زيارة الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الدخول إلى منصة مظلتي: يمكنك الوصول إلى هذه المنصة مباشرة عبر الرابط: منصة مظلتي.

تسجيل الدخول: أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لذلك، ثم انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

اختيار برنامج الحماية الاجتماعية: بعد تسجيل الدخول، اختر برنامج الحماية الاجتماعية من بين الخدمات المتاحة على المنصة.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية: اضغط على خيار “أسماء الرعاية الاجتماعية”، وحدد اسم المحافظة العراقية التي تنتمي إليها.

تحديد رقم الوجبة ورقم الدفعة: اختر رقم الوجبة ورقم الدفعة التي تريد الاستعلام عنها.

البحث عن الأسماء: اضغط على زر “بحث” لتظهر لك النتائج.

تنزيل الكشوفات: سيتم تنزيل كشوفات بصيغة PDF تحتوي على أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية، ابحث في هذه الكشوفات عن اسمك وتأكد من مطابقته مع تاريخ ميلادك للتحقق من شمولك بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على المنحة والانضمام للمشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

للتأكد من استحقاقك للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية، يجب توافر الشروط التالية:

الفئة العمرية: يجب أن يتراوح عمرك بين 18 و60 سنة للذكور، وبين 15 و55 سنة للإناث.

الدخل المحدود: يجب أن يكون دخلك منخفضًا، بحيث تكون ضمن الفئات المستحقة للدعم.

المستندات المطلوبة: يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة عند التقديم.

موضوعات قد تهمك:

عاجل!! كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة الأخيرة في العراق 2024.

متاح الآن كشف واسماء وجبة نقل النفوس الجديدة 2024 بدولة العراق عبر موقع وزارة الداخلية العراقية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي 2024.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 5 فئات.. وجبات ودعم مستمر وحماية إجتماعية لخدمة أكثر من 3.2 مليون عراقي.