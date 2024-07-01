حلمك مش بعيد.. أرقام اشتراك مسابقة الحلم 2024 Dream للإعلامي مصطفى الأغا وادخل السحب علي الجائزة الكبرى 1,000,000$ دولار

تعتبر مسابقة الحلم من أفضل المسابقات الاجتماعية على المستوى العالم، والتي يقدمها مصطفي الأغا، ويتميز البرنامج بالشفافية منذ إذاعته إلى الآن فيعمل على تقديم الكثير من الجوائز القيمة لكافة المشتركين، ولكن تم وضع بعض من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة الأشخاص من أجل الاشتراك في المسابقة، وفي السطور التالية سوف نتعرف على أرقام اشتراك مسابقة الحلم.

أرقام اشتراك مسابقة الحلم

أوضحت مسابقة الحلم بأنه يمكن الاشتراك في المسابقة من قبل كافة الأشخاص في كافة الدول العربية، ومن الضروري اختيار الهاتف المرادف لبلدك للاشتراك في المسابقة بالطريقة الصحيحة، و الارقام كالتالي:

للاشتراك من الإمارات يتم إرسال الرسالة على الرقم التالي

وفي حين الاشتراك من مصر يتم إرسال الرسالة على الرقم التالي 95458 أو 95450 من شركة فودافون.

بينما الاشتراك من شركة اتصالات يتم من خلال الأرقام التالية 95458 أو 95450،

وللأشتراك من السعودية على الرقم التالي 858888 من شركة STC،

بينما الاشتراك من شركة زين يتم من خلال الرقم التالي

ومن خلال شركة موبايلي يمكن الاشتراك من خلال

بينما شركة ليبارا على الرقم التالي

وفي حين كنت تريد الاشتراك من الأردن من خلال ارسال رساله نصية على الرقم التالي

وللأشتراك من الكويت يتم من خلال الرقم التالي

واذا كنت تريد الاشتراك من دولة البحرين على الأرقام التالية

والاشتراك من عمان يتم من خلال الرقم التالي

ما هي شروط الاشتراك فى مسابقة DREAM

قبل الاشتراك في مسابقة DREAM يجب أن تكون على بالأرقام الهاتفية، ويرغب بعض من المشتركين الاطلاع على الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى الجميع ليتم الفوز بالجوائز المعلن عنها من قبل هيئة المسابقه، وهي كالتالي: