“كشف النقاط“ كيفية الاستعلام عن inscriptic onefd edu dz نتائج المراسلة وموعد ظهور النتائج

أعلن الديوان الوطني عن ظهور inscriptic onefd edu dz نتائج المراسلة في كل من الولايات التالية: الجلفة، مستغانم، تبسة، شلف، بسكرة، بجاية، ورقلة، قسطنطينية، سعيدة، لذلك بدأ جميع الطلاب بالبحث حول خطوات الاستعلام عن النتائج، وبناء على ذلك قامت الجهات المسؤولة بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

inscriptic onefd edu dz نتائج المراسلة

أصبح من السهل على جميع الطلاب في مختلف الولايات الاستعلام عن نتائج المراسلة وهذا بمجرد اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب على الطالب زيارة الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني وهذا من خلال استخدام ذلك الرابط. في الخطوة التالية سوف يتطلب منك إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب. بعد ذلك قم باختيار المحافظة. أخيرا انقر على أيقونة بحث وانتظر حتى تحصل على النقاط الخاصة بك.

موعد ظهور نتائج المراسلة

يجب العلم أن المرحلة الأولى والثانية ظهرت بنجاح ولم يبقى سوى المرحلة الثالثة والتي من المقرر أن تظهر يوم 2 من يوليو وهي تضم الولايات التالية:

تيزي وزو، سكيكدة، عين دفلى، تمنراست، سوق هراس، أدرار، باتنة، تلمسان، بشار.

خطوات حساب معدل المراسلة

من الأشياء التي يرغب جميع طلاب التعليم عن بعد معرفتها هي كيفية حساب المعدل العام لهم لذلك قام الديوان الوطني بالكشف عن معادلة يجب على الطلاب تنفيذها من أجل الحصول على المعدل وهي: يجب ضرب معدل الامتحان في 2 بعد ذلك قم بجمعهم مع علامة المراقبة والناتج يتم قسمته على 3 وفي النهاية الناتج الأخير هو المعدل العام.