100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في يوليو 2024 … التموين تحدد الفئات المستحقة

100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في يوليو 2024،خبر أصبح على قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ليلقى اهتمام وبحث الملايين من المواطنين خاصة الغير قادرين على شراء السلع الغذائية مثل السكر والزيت والأرز بسبب غلاء الأسعار ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024، ومن هي الفئات المستحقة التي أعلنت عنها الوزارة .

100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في يوليو 2024

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن حقيقة خبر 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في يوليو 2024، بعد أن تم نشره في الكثير من المواقع الالكترونية ، وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور “علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024 غير صحيح بالمرة، وأن الوزارة لم تصرح بأي قرارات بشأن هذا الأمر خلال الآونة الأخيرة.

وأكدت وزارة التموين أنه في حال الإعلان عن مثل هذه القرارات سوف يكون الخبر متاح أمام الجميع من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو على القنوات الفضائية المتخصصة، وأضاف “المصيلحي” خلال لقاء له على قناة mbc مصر أن قرار الزيادة هة من اختصاص رءاسة مجلس الوزراء وليس من اختصاص وزارة التموين ، وحتى الآن بم تردنا أي قرارات جديدة بشأن التموين أو الزيادة المعلن عنها، وفي حال الإعلان عن أي زيادة سوف تكون هناك فئات أولى بالرعاية وهي:

الفئات الأولى بالرعاية لإضافة 100 جنيه على بطاقة التموين