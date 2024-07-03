“زقطط يا عريس هتتجوز“ سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة والأسواق بالمصنعية

يبحث الكثير من المواطنين عن سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم حيث أن الذهب من الأشياء التي شغلت بال العديد في الآونة الأخيرة وذلك بسبب تغير الأسعار المستمر ولكنه شهد استقرار ملحوظ في الأيام الأخيرة، الجدير بالذكر أن سعر الذهب يتم تحديده على حسب سعر الدولار وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم

على الرغم من وجود الكثير من أعيرة الذهب المختلفة ولكن الغالبية العظمى تقوم بشراء الذهب عيار 21 والذي سجل سعر الجرام منه داخل المحلات التجارية في مصر 3160 جنيه مصري وهذا يعد تراجع كبير في سعر الذهب حيث أنه كان يتم بيعه في شهر يناير 4050 جنيه مصري.

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم بالمصنعية

يجب العلم أن المصنعية تختلف من مكان لآخر ولكنها تتراوح ما بين 80 جنيه وحتى 200 جنيه للجرام الواحد، كما أنها تختلف أيضا على حسب المشغولات والتي تسجل ما بين 170 جنيه وحتى 200 جنيه بينما المصنعية على الذهب المستخدم تكون بدء من 35 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الجدير بالذكر أن سعر الذهب يتغير على حسب سعر الأوقية عالميا ولكنه سجل اليوم الأسعار التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24 شراء 3605 جنيه، بينما سجل للبيع 3594 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بيع 3145 جنيه، بينما للشراء 3155 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 2695 جنيه بينما للشراء السعر هو 2704 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 هو 2103 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 24 للبيع هو 25160 جنيه والسعر للشراء هو 25240 جنيه.