بعد الإعلان رسميًا عن تبكير تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو 2024 “أعرف هتقبض زيادة كام”

العديد من المواطنين يقومون بشكل مستمر بالبحث للتعرف على تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو، ومن الجدير بالذكر أن وزار التضامن الاجتماعي وفرت الموعد الخاص بالاستعلام عن تلك المعاشات، وفيما يلي سوف نوضح لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك المعاشات وأيضًا موعد الصرف.

تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو

بينت وزارة التضامن الاجتماعي تاريخ صرف المعاش تكافل وكرامة لشهر يوليو القادة من العام الحالي 2024، وقالت إنه سيتم الصرف في يوم 15 يوليو 2024، إذ إن الصرف يكون باستمرار في منتصف الشهر الميلادي، ومن الجدير بالذكر أن هذا الدعم يكون من أهم ما يهتم به المواطنين بمصر لأنه يلبي لهم شراء متطلباتهم.

استعلام تكافل وكرامة 2024

من الممكن أن يتم الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بسهولة عن طريق السير على النقاط التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهذا عن طريق الضغط هنا.

بعد ذلك يتم اختيار برنامج تكافل وكرامة.

بعدها يلزم عليك كتابة الرقم القومي بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.

في النهاية، النقر على كلمة الاستعلام، ومن ثم سوف تظهر أمامك كل التفاصيل التي تخص معاش تكافل وكرامة.

أمكان صرف معاش تكافل وكرامة

من الممكن الحصول على معاش تكافل وكرامة بسهولة من خلال إحدى الأماكن التالية: