المرور توضح… إجراءات تسديد المخالفات المرورية والإعتراض عليها 1445 عبر منصة أبشر

قام عدد كبير من الأشخاص المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، بتساءل عن خطوات و إجراءات تسديد المخالفات المرورية والإعتراض عليها، وقد قامت الهيئة العامة للمرور السعودية برد عليهم، وفرضت مجموعة من القوانين، وذلك وفق للمادة (رقم 75 )، بالإضافة إلى أنها أعلنت أن جميع الأشخاص التي سوف تقوم بإرتكاب مخالفات سوف يفرض عليه غرامة مالية تحدد على نوع المخالفة، مع العلم أنها طرحة خدمة الاعتراض على المخالفة من خلال منصة أبشر الرقمية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا السطور التالية.

إجراءات تسديد المخالفات المرورية والإعتراض عليها

قامت الهيئة الخاصة بتوضيح خطوات إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو خطوات الإعتراض عليها، وسيتم ذكر ما تم توضيحه فى النطاق التالى:

وفق ما تم قوله في مادة 75 أنه يحق للفرد صاحب المركبة تسديد قيمة المخالفة المرورية التي تم ارتكبها في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً على التوالى، وهذا في حين لم يتم طلب الاعتراض عليها.

بالإضافة إلى أنه في حين قمت بتقديم طلب اعتراض على المخالفة وتم رفضها أو تم تغيير قيمة المخالفة سيتم احتساب مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً.

مع العلم أنها قامت بتوضيح أنه يمكن مد فترة السداد لفترة طويلة تصل مقدارها تسعين يوماً، وهذا الطلب يجب تقديمه في فترة الخمسة عشر يوماً.

وأضافت أيضاً أنه ستقوم بخصم نسبة من قيمة الغرامة وهذا كحد أدنى بمقدار 25%.

وفي حالة لم يتم طلب تمديد مدة سداد المخالفة المرورية بعد مرور خمسة وأربعين يوماً!؛ لن يتم تخفيض السعر.

وأيضاً بعد أن يتم إنتهاء الثلاثين يوماً من فترة التسعين يوماً؛ لن تتمكن من الإستفادة بهذا التخفيض

خطوات الإعتراض على المخالفات المرورية

يمكنك وبكل سهولة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية، من خلال قيامك بمجموعة من الخطوات الإلكترونية التي لن تأخذ منك الكثير من الوقت فمن خلال هاتفك، وشبكة العنكبوت، وتابع هذه النقاط ستتمكن من تقديمه: