مشاهدة مسلسل لعبة حب الحلقة 54 مترجمة قصة عشق بجودة hd

يبحث جميع المشاهدين حول تفاصيل مسلسل لعبة حب الحلقة 54 وهو من الأعمال التركية التي تم إطلاقها منذ فترة وجيزة ولكنه حاز على شعبية كبيرة حيث أنه يشبه في قصته مسلسل حب للإيجار وقصته تدور فتاة فقير تعمل لدى مصمم أزياء في شركة كبيرة وسوف يقع في حبها ومع مرور الأحداث سوف يكتشف اتفاقها مع عمه من أجل الاستحواذ على أمواله، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل لعبة حب الحلقة 54

سوف يشهد مسلسل لعبة حب الحلقة 54 بأن سما سوف تذهب لمالك وتخبره بأنه كانت على علم بخطة جبران ولكن مالك لم يتقبل ذلك الاعتراف وسوف يوعدها انه عندما يصبح مدير الشركة هي لم تكمل معه، كما أن تلك الحلقة سوف تشهد أيضا نتيجة المسابقة والتي تحدد من سوف يكون مدير الشركة جبران أم رامي وهذا وفقا للعقود المبرمة.

ومن جهة أخرى يوجد اشتعال ما بين كل من نينا وسما ومن سوف تفوز بقلب مالك وهذا سوف يظهر بالتحديد عندما تذهب سما إلى منزل مالك من أجل أن يعلمها خطوات رسم التصاميم وسوف تحضر أيضا نينا ومن يقوم بتهدئة الجو دانيال الذي سوف يحضر فجأة، أما الحلقة السابقة فهي شهدت حوار دار بين لين وسما وسوف تعترف لين بأنها من أخبرت زيد عن فريدة وفي هذا الوقت سوف تحضر نينا إلى منزل سما وتخبرها عن ماضيها مع مالك، ومن جهة أخرى سوف يتم الاكتشاف أنه يوجد شريك ثالث في الشركة ولا يجب فض الشراكة إلا بالحصول على موافقة منه وهو دانيال.

موعد عرض مسلسل لعبة حب

يتم عرض مسلسل لعبة حب على مدار الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت وهذا على قناة mbc 1.