الوزارة تقرر بشكل رسمي .. بداية صرف تموين شهر يوليو بالزيادة الجديدة للمواطنين 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين عن موعد صرف تموين شهر يوليو بالزيادة الجديدة حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيبدأ صرف السلع التموينية لشهر يوليو يوم الاثنين القادم الموافق 1 يوليو 2024 وذلك بعد الانتهاء بشكل كامل من إجازة عيد الأضحى المبارك ويستطيع جميع المواطنين صرف السلع التموينية من جميع منافذ وزارة التموين في جميع المحافظات المصرية وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء.

موعد صرف تموين شهر يوليو بالزيادة الجديدة

يبدأ صرف تموين شهر أبريل يوم الاثنين القادم الموافق الأول من شهر يوليو 2024 وذلك طوال أيام شهر يوليو وعل جميع المواطنين سرعة صرف السلع التموينية بعد إجازة عيد الفطر الأضحى والتي تكون لمدة خمس أيام متتالية ومن الجدير بالذكر أنه لن يتم صرف زيادات جديدة على تموين شهر يوليو بسبب عيد الفطر الأضحى وأن نصيب الفرد على بطاقة التموين ثابت بقيمة 50 جنيهًا للفرد الواحد.

أسعار السلع التموينية شهر يوليو 2024

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية الكثير من السلع التموينية بأسعار مخفضة ،كما يحصل الفرد الواحد على سلع تموينية بقيمة 50 جنيهًا ومنها السلع التموينية الاساسية من الزيت والسكر حيث يحصل المواطن الواحد على زجاجة زيت واحدة وكيلو جرام واحد من السكر وإليكم أسعار بعض السلع التموينية لشهر يوليو 2024.