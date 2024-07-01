8100 شدة مجانا ليك وانتا قاعد ودمر خصومك في ثانيه.. طريقة مضمونة 100% لشحن شدات ببجي 2024 بدون حظر حسابك

تعتبر لعبة PUBG Mobile من أشهر الألعاب الإلكترونية في العالم حيث تتيح للاعبين خوض معارك مثيرة ومليئة بالتحديات كما أن واحدة من أهم الميزات في اللعبة هي القدرة على شراء الشدات (UC) لفتح عناصر ومزايا إضافية ومع ذلك يعاني بعض اللاعبين من حظر حساباتهم عند محاولة شحن الشدات بطرق غير موثوقة لذلك نقدم لكم افضل واسهل 3 طرق لشحن شدات ببجي موبايل 2024 بدون حظر للحساب لضمان تجربة لعب أكثر متعة وأمانا.

افضل واسهل 3 طرق لشحن شدات ببجي موبايل 2024

الشحن من خلال المتجر الرسمي داخل اللعبة

من خلال فتح لعبة PUBG Mobile على جهازك.

انتقل إلى المتجر (Store) داخل اللعبة.

اختر خيار شحن الشدات (UC).

حدد الباقة التي ترغب في شرائها.

اختر طريقة الدفع المناسبة مثل البطاقة الائتمانية أو الباي بال.

أكمل عملية الدفع واستلام الشدات مباشرة في حسابك.

استخدام بطاقات جوجل بلاي أو آيتونز

شراء بطاقة جوجل بلاي (للأندرويد) أو بطاقة آيتونز (للآيفون) من متجر موثوق.

افتح متجر Google Play و App Store على جهازك.

أدخل رمز البطاقة لإضافة الرصيد إلى حسابك.

افتح لعبة PUBG Mobile واذهب إلى المتجر داخل اللعبة.

اختر خيار شحن الشدات وحدد الباقة المطلوبة.

اختر الدفع باستخدام رصيد Google Play أو Apple ID وأكمل عملية الشراء.

الشحن عبر مواقع الشحن المعتمدة

ابحث عن مواقع شحن الشدات المعتمدة مثل Midasbuy أو Codashop.

قم بزيارة الموقع وحدد لعبة PUBG Mobile.

أدخل معرف اللاعب الخاص بك (Player ID).

اختر الباقة التي تريد شحنها.

اختر طريقة الدفع المناسبة مثل البطاقات الائتمانية أو الباي بال أو وسائل الدفع المحلية.

أكمل عملية الدفع ستستلم الشدات في حسابك.

خطوات تحميل لعبة ببجي (PUBG) لجميع الأجهزة الأندرويد والآيفون

لعبة ببجي (PUBG) هي واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم ويمكنك تحميلها بسهولة على أجهزة الأندرويد والآيفون باتباع الخطوات التالية: