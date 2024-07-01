بشرى سار لمتقاعدي العراق .. إطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين العراق تموز 2024

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية يوم الأحد عن بدء صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الهيئة لضمان توفير الدعم المالي للمتقاعدين في الوقت المحدد وبشكل سلس ومنظم، هذا وقد أكدت الهيئة أن عملية الصرف ستتم بشكل تدريجي لتجنب أي ازدحام أو تأخير في فروع المصارف ومنافذ الدفع الإلكتروني، وعلى هذا النهج يهدف إلى تسهيل عملية استلام الرواتب وضمان حصول كل متقاعد على راتبه دون أي تعقيدات.

بدء صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

هذا وقد ودعت الهيئة جميع المتقاعدين الذين يتلقون رسائل نصية بهذا الشأن إلى مراجعة فروع المصارف أو منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة في بغداد والمحافظات، ومن خلال تلك الدعوة تهدف إلى توجيه المتقاعدين إلى أماكن الاستلام المناسبة وتجنب أي تأخير في الحصول على مستحقاتهم المالية، وبهذا، تواصل هيئة التقاعد الوطنية التزامها بتقديم الخدمات المالية الضرورية للمتقاعدين بأفضل الطرق الممكنة، مع مراعاة توفير الراحة والأمان لهم أثناء عملية الاستلام.

تفعيل الخدمات الإلكترونية لصرف رواتب المتقاعدين في العراق

من الإجراءات المهمة التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتقليل تعقيد الإجراءات، هو تفعيل الخدمات الإلكترونية. هذه الخدمات تتيح للمواطنين الاستعلام بسهولة عن موعد نزول الرواتب، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين، كما تشير التوجيهات الحكومية إلى أن المواطن العراقي يحتل مكانة أولى في اهتماماتها، مما يعزز من أهمية هذه الخدمات في توفير الوقت والجهد وتحقيق راحة المواطنين.

رابط استعلام رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2024

توفر وزارة المالية العراقية خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن رواتب التقاعد بسهولة من خلال رابط لوزارة المالية العراقية، كما تتضمن الخطوات زيارة الموقع الرسمي للوزارة، إدخال الرمز المرئي، الدخول إلى الصفحة الرئيسية، اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم “رواتب المتقاعدين”، وبعد إدخال البيانات المطلوبة والنقر على “استعلم”، ستظهر تفاصيل الراتب والموعد المحدد للصرف، هذه الخدمة تسهل على المتقاعدين الحصول على معلومات دقيقة بسرعة ويسر.