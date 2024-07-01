رابط تقديم اعتراضات الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق epedu.gov.iq

يبحث عدد كبير من الطلاب عن رابط تقديم اعتراضات الثالث المتوسط الدور الأول 2024، والتي أعلنت عنه وزارة التربية العراقية أمام الطلاب المعترضين على نتائجهم ، وكانت الوزارة أعلنت عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، وأكدت الوزارة إلى أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويشر سواء من خلال موقع الوزارة أو موقع نتائجنا العراقي، وإليكم خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

وتيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية.

أو الدخول على موقع نتائجنا العراقي.

ثم اختر نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول.

اختر المحافظة التايع لها الطالب.

بعد ذلك ادخل الرقم الإمتحاني للطالب.

اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب المراد الإستعلام عنه.

رابط تقديم اعتراضات الثالث المتوسط الدور الأول 2024 العراق

وأعلنت وزارة التعليم العراقية عن تخصيص رابط الكتروني لتقديم اعتراضات الثالث المتوسط 2024، تيسيراً على الطلاب وتجنب الذهاب للمدارس خاصة وسط الأجواء الحارة التي تمر بها المحافظات العراقية خلال الساعات الأخيرة، وإليكم الخطوات .