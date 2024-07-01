مين سرق لولو؟! .. استقبل تردد قناة وناسة كيدز 2024 Wanasah Kids على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وفرح طفلك وأولادك

أصبحت أغاني لولو الشهيرة من أكثر الأغاني التي تجذب الأطفال ويتم عرض هذه الأغاني المميزة على قناة وناسه كيدز، ونجد أن أغاني لولو عبارة عن مجموعة من الرسوم المتحركة ومعها اغاني تُحاكي كل ما يحدث مع البيبي لولو في منزلها وتعتبر قناة وناسه كيدز من القنوات التي حققت نجاحات كبيرة بين قنوات الأطفال الأخرى الموجودة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات والمميز في هذه القناة، أن محتواها امن تماما على الأطفال وحتى يقوم الآباء بتحميلها لا يحتاج إلى دفع أي قيمة اشتراك شهري لأنها مجانية تماماً تبث محتواها على مدار 24 ساعة بتقنية الإتش دي وبدون أي انقطاع ومن خلال موقعنا وفي هذا الموضوع نتعرف معا على التردد الجديد لقناة وناسة كيدز تابعونا للتفاصيل.

تردد قناة وناسة كيدز 2024

عبر تردد قناة وناسة كيدز يمكن لجميع الأطفال مشاهده أفضل محتوى كرتوني آمن تماماً على الأطفال وفي هذه الفقرة، نتعرف معا على ترددات القناة على جميع الأقمار الصناعية المختلفة وجاءت كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD .

. معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD .

. معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة كيدز

يمكن الآن استقبال تردد قناه وناسه كيدز الجديد لعام 2024 على جهاز الرسيفر الموجود لديكم للقمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال إتباع عدة خطوات كالتالي: